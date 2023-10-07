Haaretz: ЦАХАЛ сообщает о взятии под контроль большинства южных поселений

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) взяла под контроль большую часть населенных пунктов на юге страны, которые подверглись атаке бойцов палестинского исламского движения «Хамас», сообщает в соцсети X издание Haaretz со ссылкой на израильских военных.

Сегодня утром, 7 октября, «Хамас» начал ракетный обстрел территории Израиля — сообщалось о 5 тыс. выпущенных ракетах. Боевики «Хамаса» зашли в населенные пункты Израиля, где захватили заложников. В ответ на атаку Израиль начал контртеррористическую операцию «Железные мечи» в палестинском секторе Газа.

Сегодня вечером из сектора Газа вновь были выпущены ракеты. Обстрелу подверглись города Тель-Авив, Бат-Ям, Явна и Ришон-ле-Цион. Есть прямые попадания по жилым домам и другим объектам гражданской инфраструктуры.

По последним данным, число жертв атак бойцов «Хамас» достигло 200, более 1104 получили ранения. В секторе Газа сообщают о гибели 232 палестинцев и ранениях у 1697 человек.

Эрдни Кагалтынов