Число жертв военных действий между Израилем и «Хамасом» достигло 432

В результате атаки бойцов палестинского движения «Хамас» на Израиль погибло по меньшей мере 200 израильтян и более 1104 получили ранения, сообщает израильская служба новостей N12. В секторе Газа в результате ответной операции Израиля число погибших достигло 232, ранены 1697 человек, сообщает Al Jazeera со ссылкой на Минздрав региона.

Сегодня утром, 7 октября, бойцы палестинского исламского движения «Хамас» начали ракетный обстрел территории Израиля — сообщалось о 5 тыс. выпущенных ракетах. Боевики «Хамаса» зашли в населенные пункты Израиля, где захватили заложников. Своей целью группировка называет создание палестинского государства. Действия «Хамаса» поддержали Иран и Сирия. В ответ на атаку Израиль начал контртеррористическую операцию «Железные мечи» в палестинском секторе Газа.

Сегодня вечером из сектора Газа вновь были выпущены ракеты. Обстрелу подверглись города Тель-Авив, Бат-Ям, Явна и Ришон-ле-Цион. Есть прямые попадания по жилым домам и другим объектам гражданской инфраструктуры. «Хамас» заявляет, что удары являются ответом на уничтожение высотного здания в секторе Газа силами Израиля.

Эрдни Кагалтынов