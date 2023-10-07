Haaretz: несколько израильских городов, включая Тель-Авив, подверглись обстрелам

Ряд израильских городов — Тель-Авив, Бат-Ям, Явна и Ришон-ле-Цион — подверглись мощному ракетному обстрелу со стороны Палестины, сообщает издание Haaretz. По его данным, в результате атак есть прямые попадания по жилым домам и другим объектам гражданской инфраструктуры.

Как пишет Haaretz, в результате ракетного обстрела Тель-Авива ранения получили как минимум семь израильтян, еще трое человек серьезно ранены после обстрела в Ришон-ле-Ционе. Число пострадавших при атаке на Бат-Ям и Явку пока не уточняется.

Представители армии обороны Израиля, в свою очередь, заявили, что она наносит ответные удары по ряду объектов палестинского исламского движения «Хамас» в секторе Газа. По данным Reuters, израильские самолеты разбомбили дом главы «Хамаса» в секторе Газа Яхьи Синвара. Как передает CNN, военное крыло «Хамаса» заявило, что «выпустило еще 150 ракет по Тель-Авиву в ответ на "удар по жилой башне в центре города Газа"».

Что происходит в Израиле. Главное и карта Ночью военные и гражданские объекты Израиля были атакованы со стороны сектора Газа, оттуда выпущены десятки ракет. На еврейские территории проникли сотни боевиков «Хамас». Во всем Израиле ввели чрезвычайное положение.



На 21-м участке на юге Израиля идет стрелковый бой с палестинскими военными, в частности в городах Офаким и Нетивот. Боевики проникли в 14 населенных пунктов на территории Израиля. В Сдероте вооруженные палестинцы захватили полицейский участок. По данным телеканала «Аль-Джазира», израильская армия утратила контроль над КПП Эрез. По данным СМИ, израильские военные вернули контроль над военной базой Реим на юге страны.



О падениях ракет сообщалось в Ашкелоне, Тель-Авиве, Ришон-ле-Ционе, Бат-Яме, районе Гдерот. Ракета попала в крупнейшую в Израиле электростанцию «Рутенберг». Израиль, в свою очередь, нанес удары по двум объектам палестинского движения «Хамас» в многоэтажных зданиях в секторе Газа.



Ответственность за обстрелы взяло на себя палестинское исламистское движение «Хамас», объявив о… Читать далее

Сегодня утром, 7 октября, бойцы палестинского исламского движения «Хамас» начали ракетный обстрел территории Израиля — сообщалось о 5 тыс. выпущенных ракетах. Боевики «Хамаса» зашли в населенные пункты Израиля, где захватили заложников. Своей целью группировка называет создание палестинского государства. Действия «Хамаса» поддержали Иран и Сирия. В ответ на атаку Израиль начал контртеррористическую операцию «Железные мечи» в палестинском секторе Газа.

Согласно последним данным израильского Минздрава, в стране погибло более 150 израильтян, 1104 человек получили ранения. В секторе Газа погибли 198 человек, пострадали — 1610, сообщает Министерство здравоохранения Палестины.

Александр Кислов