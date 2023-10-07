От ракетных обстрелов и нападений боевиков «Хамаса» погибли 20 израильтян

В результате ракетных обстрелов и нападения на Израиль палестинского исламистского движения «Хамас» погибли по меньшей мере 20 человек, сообщает национальная служба спасения MDA. По оценкам Минздрава Израиля, в местные больницы поступили 545 человек, получивших ранения. По данным источника телеканала Al-Hadath, в результате действий израильских сил в секторе Газа погибли как минимум 30 человек, десятки получили тяжелые ранения.

«В результате внезапного нападения "Хамас" погибли не менее 20 израильтян — как от ракетных попаданий, так и от столкновений с террористами, проникшими в окрестные поселения. Это не точное число, поскольку спасательные силы на данном этапе не могут войти в некоторые населенные пункты, где террористы все еще присутствуют»,— говорится в сообщении MDA (цитата по Ynet).

Гендиректор Минздрава Израиля Моше Бар Симан-Тов поручил привести в готовность все службы, которые могут потребоваться для помощи пострадавшим. По оценкам ведомства, уже госпитализированы 545 человек с ранениями разной степени тяжести.

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Обстрелы Израиля из сектора Газа начались около 6:30 утра и не прекращаются до сих пор. Сообщалось, что боевики «Хамаса» выпустили более 5 тыс. ракет по территории еврейского государства. Они также вошли в израильские населенные пункты и захватили заложников. Группировка заявила, что ставит своей целью создание палестинского государства. Армия обороны Израиля начала ответную контртеррористическую операцию «Железные мечи» в секторе Газа.

Подробнее об обострении палестино-израильского конфликта — в материале «Ъ FM».

Милена Костерева