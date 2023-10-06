Минсельхоз: в некоторых регионах цены на топливо все еще не снизились

Замминистра сельского хозяйства Андрей Разин в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что снижение цен на топливо для аграриев наблюдается не во всех регионах. По его словам, ведомство рассчитывает на дальнейшую корректировку цены, поскольку в некоторых регионах «напряжение сохраняется». О каких именно регионах идет речь — господин Разин не уточнил.

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Фото: Александр Богачев, Коммерсантъ Андрей Разин

Фото: Александр Богачев, Коммерсантъ

«Мы видим, что у нас определенное снижение цен от пика наблюдается, но не во всех регионах. То есть в ряде регионов существенное напряжение сохраняется. Очень рассчитываем, что благодаря этому, в целом, ситуация будет более доступной в части стоимости дизеля для наших сельхозпроизводителей»,— сказал Андрей Разин (цитата по ТАСС).

4 октября вице-премьер Александр Новак поручил Минсельхозу и ФАС провести мониторинг наценок на дизельное топливо при продаже аграриям, а также обеспечить снижение цен у посредников, которые покупают дизтопливо на нефтебазах. В конце сентября в Минсельхозе заявляли, что ситуация с поставками топлива аграриям в России начала стабилизироваться после введения правительством эмбарго на топливо 21 сентября.

В начале августа Минсельхоз сообщал, что получил от нескольких регионов обращения о росте цен на горюче-смазочные материалы для агропромышленного комплекса. «Интерфакс» сообщал, что рост цен на дизтопливо в основном касается аграриев, которые убирают урожай и готовят поля под будущий посев. 19 сентября агентство писало, что с ростом цен сталкиваются преимущественно южные регионы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Топливо накачали дискуссиями».

Полина Мотызлевская