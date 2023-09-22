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Коммерсантъ FM
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Минсельхоз ожидает снижение цен на топливо после ограничения экспорта

Замминистра сельского хозяйства Максим Увайдов рассказал ТАСС, что ситуация с поставками топлива аграриям в России начала стабилизироваться. Он выразил надежду, что ограничительные меры на экспорт нефтепродуктов помогут также стабилизировать цены.

Максим Увайдов

Максим Увайдов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Максим Увайдов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Мы надеемся, что эти решения помогут еще и стабилизировать цены. Для нас важно, чтобы особенно в период уборочных работ и сейчас (в ряде регионов начинается сев озимых культур), чтобы горючего было достаточно для наших сельхозпроизводителей»,— сказал Максим Увайдов. По его словам, ведомство «особенно переживало» за южные регионы.

О стабилизации поставок топлива аграриям заявлял и сам министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. 20 сентября он выступил в Госдуме, заявив что ситуация улучшилась за последние 10 дней, но «все еще требует особого внимания».

В начале августа Минсельхоз сообщал, что получил от нескольких регионов обращения о росте цен на горюче-смазочные материалы для агропромышленного комплекса. «Интерфакс» сообщал, что рост цен на дизтопливо в основном касается аграриев, которые убирают урожай и готовят поля под будущий посев. 19 сентября агентство писало, что с ростом цен сталкиваются преимущественно южные регионы.

Вчера, 21 сентября, правительство объявило о введении временных ограничений на экспорт автомобильного бензина и дизтоплива для стабилизации внутреннего рынка. В пресс-службе правительства сообщали, что временные ограничения помогут насытить рынок топлива, что, в свою очередь, позволит снизить цены для потребителей. Минэнерго сообщало, что меры позволят пресечь серый экспорт моторного топлива.

Подробнее — в материале «Ъ» «Топливо внутреннего сгорания».

Полина Мотызлевская

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