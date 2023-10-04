Топливо накачали дискуссиями

Вице-премьер Александр Новак на совещании 4 октября не принял решение об ослаблении запрета экспорта нефтепродуктов. Однако, как замечают источники “Ъ”, Минэнерго будет поручено выработать критерии для постепенного снятия ограничений. Собеседники “Ъ” полагают, что о некоторых шагах в этом направлении может быть объявлено на этой неделе. В Минэнерго официально подтвердили, что вопрос снятия эмбарго на экспорт обсуждается, но решения пока нет. Господин Новак между тем публично акцентировал внимание на том, что эмбарго позволило снизить оптовые цены на топливо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр энергетики России Александр Новак

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Министр энергетики России Александр Новак

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

На совещании у вице-премьера по ТЭКу Александра Новака с участием нефтекомпаний 4 октября не было принято решение о либерализации запрета на экспорт топлива, рассказали собеседники “Ъ”, знакомые с его ходом. Однако, по данным “Ъ”, Минэнерго будет поручено разработать критерии для отмены экспортных ограничений. Накануне “Ъ” сообщал, что правительство обсуждает ослабление запрета экспорта дизтоплива из-за переполнения хранилищ «Транснефти» и невозможности перенаправить эти объемы на внутренний рынок. Собеседники “Ъ” в отрасли говорят, что на этой неделе должно состояться еще несколько совещаний по этому вопросу. Они считают, что решение о частичной отмене запрета на экспорт будет объявлено в ближайшие дни.

4 октября глава Минэнерго Николай Шульгинов подтвердил, что тема ослабления запрета на экспорт «пока в обсуждении на всех уровнях».

Николай Шульгинов, глава Минэнерго, о ситуации с экспортом дизтоплива, 4 октября: «Если бы эти проблемы были нерешаемые, то мы бы уже видели, наверное, разгрузку НПЗ. Мы пока разгрузки НПЗ не видим».

«Поэтому все текущие проблемы, которые возникают, решаются. Мы думаем, что дальше делать. Решения в скором времени будут опубликованы»,— заявил министр. Детального обсуждения снятия запрета экспорта на совещании у вице-премьера не было, отмечают собеседники “Ъ”. В Минэнерго не ответили на запрос “Ъ”.

По словам источников “Ъ”, на совещании обсуждали вопросы того, как транслируется снижение цен на топливо в оптовом звене в цены в мелком опте и рознице.

Регуляторам поручено следить за этой проблематикой. Также обсуждалось снабжение топливом аграриев. Ключевой вопрос, с которым увязано ослабление экспортных ограничений — корректировка демпфера,— не был темой совещания. Один из собеседников “Ъ” уточняет, что представителей Минфина на нем не было.

Господин Новак 4 октября заявил, что запрет экспорта нефтепродуктов достигает своей цели и цены на внутреннем рынке снижаются. «У нас увеличились запасы где-то на 430 тыс. тонн за этот период. Мы увидели стабилизацию цен на нефтепродукты на бирже, снижение биржевых цен составило от 16% до 20%. Что немаловажно, это снижение транслировалось на мелкооптовые базы, на нефтебазы, откуда берут поставщики, например сельхозтоваропроизводители»,— заявил вице-премьер в эфире «России 24».

Между тем 4 октября на сообщениях о частичном снятии запрета на экспорт стоимость топлива на СПбМТСБ возобновила рост после резкого падения в предыдущие дни.

Так, бензины Аи-95 и Аи-92 подорожали на 1,3% и 0,8%, до 58,6 тыс. и 56,3 тыс. руб. за тонну, дизтопливо — на 3,6%, до 57,3 тыс. руб. за тонну. При этом стоимость межсезонного и зимнего дизтоплива снизилась на 1,7% и 0,9%, до 64,3 тыс. и 76,4 тыс. руб. за тонну.

«Необходимость в снятии ограничений есть, особенно если мы говорим о рынке дизельного топлива,— считает Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов.— В последние месяцы на экспорт направлялось 3,3–3,5 млн тонн, такие объемы не нужны на внутреннем рынке». Он полагает, что снятие ограничений будет поэтапным: «Возможное разрешение на экспорт для НПЗ, подключенных к системе продуктопроводов "Транснефти", выглядит логичным с точки зрения контроля отгрузок на экспорт». Возможно, Минэнерго и участники рынка договорятся о контроле экспортных перевозок по железной дороге и разрешении на перевалку топлива в отдельных портах, считает эксперт. Аналогичные механизмы могут быть запущены и для рынка бензина, но, продолжает он, «здесь и у правительства, и у НПЗ больший запас прочности — доля экспорта меньше, хранилища пока не заполнены, и возможность обсуждать схемы регулирования экспорта еще есть».

Дмитрий Козлов, Татьяна Дятел