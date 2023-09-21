Ограничения на экспорт бензина и дизтоплива начнут действовать с 21 сентября

Правительство опубликовало постановление о введении временного запрета на экспорт бензина и дизельного топлива. Согласно документу, ограничения не коснутся стран—членов Евразийского экономического союза, а также Абхазии и Южной Осетии. Постановление вступает в силу сегодня, 21 сентября.

В документе сообщается, что поставлять бензин и дизтопливо можно российским организациям, расположенным на территории города Байконур (Казахстан) или комплекса «Байконур», а также на архипелаге Шпицберген.

Документ разрешает экспорт бензина и дизтоплива в рамках международных транзитных перевозок, которые осуществляются за пределами РФ, а также перевозок между частями российской территории и иностранными государствами.

Автомобильные бензин и дизельное топливо также могут вывозиться с территории России для оказания гуманитарной помощи иностранным государствам. Запрет не коснется товаров, экспортируемых для обеспечения воинских формирований РФ, которые находятся в других государствах.

Ранее сегодня, 21 сентября, в пресс-службе правительства заявили, что временные ограничения помогут насытить рынок топлива, что, в свою очередь, позволит снизить цены для потребителей. Минэнерго сообщало, что меры позволят пресечь серый экспорт моторного топлива.

По данным Росстата, розничные цены на бензин и дизельное топливо с начала нынешнего года по 18 сентября выросли на 9,4%. В середине августа российские аграрии столкнулись с резким ростом цен на дизельное топливо и перебоями в его поставках. 15 сентября ТАСС сообщал, что правительство планирует стабилизировать цены на топливо двумя способами: полным запретом на поставки нефтепродуктов на определенный срок и повышением экспортной пошлины до $250 за тонну на нефтепродукты.

Подробнее о ситуации с топливом — в материале «Ъ» «Нефтяные цены припугнули пошлинами».

Полина Мотызлевская