ФАС возбудила дела против независимых АЗС и нефтебаз из-за наценок на топливо

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила несколько дел в отношении представителей независимых АЗС и нефтебаз из-за завышения цен на топливо. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте правительства, посвященном встрече вице-премьера Александра Новака с представителями Минэнерго, ФАС и руководством комитетов Госдумы по аграрным вопросам и энергетике. Как отмечают источники «Ъ», Минэнерго будет поручено выработать критерии для постепенного снятия ограничений экспорта нефтепродуктов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Новак

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Александр Новак

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Согласно пресс-релизу, господин Новак поручил Минсельхозу и ФАС провести мониторинг наценок на дизельное топливо при продаже аграриям, а также обеспечить снижение цен у посредников, которые покупают дизтопливо на нефтебазах.

В пресс-релизе отмечается, что участники совещания обсудили меры Минфина и Минэнерго по введению заградительных пошлин для отдельных категорий экспортеров. «Такие меры сохранят экспорт только для добросовестных производителей и закроют возможности для серого экспорта»,— говорится в сообщении правительства.

Александр Новак также поручил компаниям «транслировать снижение биржевых цен на мелкий опт» в ускоренном режиме. В ходе встречи было заявлено, что цены на бензин и дизтопливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже снизились на 16% и 21% соответственно. По данным Минэнерго, цены на дизтопливо в мелком опте в среднем снизились на 4,9 тыс. руб. за тонну. Снижение цен зафиксировано в 81 субъекте РФ.

Сегодня, 4 октября, Александр Новак заявлял, что ситуация на российском топливном рынке стабилизируется, запасы топлива выросли на 430 тыс. тонн с начала действия запрета на экспорт, а цены на него снижаются. 21 сентября правительство России запретило экспортировать бензин и дизельное топливо. В Минэнерго официально подтвердили, что вопрос снятия эмбарго на экспорт обсуждается, но решения пока нет.

Подробнее — в материале «Ъ» «Топливо накачали дискуссиями».

Полина Мотызлевская