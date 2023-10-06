В Калининград прибыло первое судно через Северный морской путь

Первое судно прибыло в Калининград через Северный морской путь (СМП). Об этом сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов в своем Telegram-канале.

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Губернатор отметил, что судно вышло из Шанхая, затем зашло в архангельский порт и после направилось в Балтийск (город в Калининградской области). Финальная точка — Санкт-Петербург, отметил господин Алиханов. Он подчеркнул, что транспортные компании планируют развивать этот путь по причине того, что так доставлять грузы «получается дешевле и быстрее, чем через Суэцкий канал».

Северный морской путь — кратчайший морской путь из Европы в Азию. Трассы Северного морского пути пролегают в акваториях арктических морей и южной части Северного Ледовитого океана в пределах исключительной экономической зоны России в Арктике.

В сентябре Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что грузопоток по Северному морскому пути остается высоким, но для его развития не хватает флота ледового класса. 16 сентября «Росатом» сообщил, что улучшенные условия навигации позволяют безопасно эксплуатировать суда на СМП без ледового класса летом и осенью.

В условиях санкций российские нефтекомпании стали чаще использовать Северный морской путь для транспортировки Urals. По данным «Ъ», в июле и августе «Роснефть» и «Газпром нефть» отправили по нему три нефтяных груза из Ленинградской области в Китай.

Подробнее — в материале «Баррель разбивает лед».

Александра Горошилова