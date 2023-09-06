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Коммерсантъ FM
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Глава Минвостокразвития заявил о нехватке ледоколов для Севморпути

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что грузопоток по Северному морскому пути (СМП) остается высоким, но для его развития не хватает ледоколов, причем по всему миру. По его словам, в 2022 году по СМП было поставлено 34 млн т грузов, в 2023-м планируется поставить столько же. Ожидается, что по итогам 2024 года грузопоток по маршруту вырастет более чем вдвое, до 80 млн т, а к 2031-му — до 200 млн т.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Господин Чекунков в интервью РБК отметил, что «наибольшую озабоченность вызывает как раз доступность в достаточном количестве флота ледового класса». «Просто в мире пока в том объеме, который необходим, чтобы 200 млн т перевозить уже через семь-восемь лет, его нет. А цикл производства большого танкера ледового класса — это же не месяцы, а это годы»,— пояснил министр.

Он назвал ключевой проблемой недостаток производственных мощностей. Как уточнил глава Минвостокразвития, вопрос достаточного количества как верфей, так и специалистов сейчас обсуждается «с нашими крупнейшими партнерами». В частности, ведутся переговоры с Индией и Китаем. «Индия заинтересована в совместной работе по развитию северной навигации и потенциально в совместном судостроении... Конечно, Китай. Где-то вместе флот ледового класса в достаточном количестве мы сможем произвести»,— считает Алексей Чекунков.

Северный морской путь — кратчайший морской путь из Европы в Азию. Трассы СМП пролегают в акваториях арктических морей и южной части Северного ледовитого океана в пределах исключительной экономической зоны России в Арктике.

Российские нефтекомпании в условиях санкций пытаются все чаще использовать СМП для поставок Urals из балтийских портов. Теоретически такой путь в Азию может быть короче и дешевле, чем традиционный вариант через Суэцкий канал. В конце августа, по данным Reuters, «Газпром» впервые направил СПГ с Балтики по СМП.

Подробности — в публикации «Ъ» «Баррель разбивает лед».

Лаура Кеффер

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