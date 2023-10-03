Топливо осваивает механизмы защиты

Правительство с учетом действующего уже больше недели запрета на экспорт топлива пока не определилось с новыми параметрами демпфера для стабилизации оптовых цен на нефтепродукты. Среди обсуждаемых вариантов — повышение введенного в сентябре понижающего коэффициента с 0,5 до 0,8–1, что позволит увеличить компенсации для нефтяников. По словам одного из собеседников “Ъ”, новый демпфер планируется запустить с ноября. Однако окончательная конструкция пока не определена, в том числе потому, что Минфин хочет компенсировать возникающие дополнительные расходы бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирэн Майорова, Коммерсантъ Фото: Ирэн Майорова, Коммерсантъ

Правительство продолжает обсуждение новых параметров демпфера в условиях топливного кризиса. Так, несколько источников “Ъ” рассказали, что одним из возможных вариантов корректировки формулы демпфера является повышение коэффициента, который с сентября был понижен с 1 до 0,5, до почти прежнего уровня — в диапазоне 0,8–1. По словам одного из собеседников “Ъ”, в планах правительства ускорить процедуру принятия скорректированного демпфера, чтобы тот фактически заработал уже с ноября. Это предполагает принятие поправок к Налоговому кодексу в октябре, официальное вступление в силу с декабря, при этом выплаты за ноябрь будут сделаны задним числом.

О том, что правительство предлагает увеличить этот коэффициент для снижения оптовых цен внутри РФ, 27 сентября заявлял вице-премьер Александр Новак на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Конкретные параметры корректировок он не назвал.

Нефтекомпании также обсуждали с Минэнерго повышение порога, при котором обнуляется демпфер. Сейчас это происходит, если в среднем за месяц оптовые цены на бензин и дизтопливо превышают обозначенные в Налоговом кодексе индикативные цены более чем на 10% и 20% соответственно. В этом году обнуление происходит, если цена превышает 62,59 тыс. за тонну бензина и 64,62 тыс. руб. за тонну дизтоплива. В сентябре эти цены были значительно превышены, из-за чего нефтекомпании в сентябре не получили около 150 млрд руб. демпфера. По словам одного из собеседников “Ъ”, нефтяники в условиях текущей убыточности нефтепереработки также предлагают страховку на случай повторения такой ситуации, чтобы при превышении пороговых значений демпфер не обнулялся, а постепенно уменьшался. Другой собеседник “Ъ” уточняет, что «есть масса различных вариантов», но решения нет.

Тем временем оптовые цены на топливо резко упали после введения 21 сентября эмбарго на его экспорт. Однако предполагается, что эта беспрецедентная мера вскоре должна быть отменена, поскольку технологически невозможно будет перенаправить все экспортировавшиеся прежде объемы дизтоплива на внутренний рынок. С учетом ограниченности резервуарного парка «Транснефти» и НПЗ сохранение эмбарго на экспорт топлива может грозить заводам затовариванием и снижением переработки. В такой ситуации у правительства остается все меньше времени договориться с Минфином о демпферных корректировках. Принятие иных мер по ограничению экспорта — введение списка спецэкспортеров, квотирование, лицензирование поставок — под большим вопросом из-за отсутствия консенсуса в ведомствах и среди нефтяных компаний.

В случае возвращения полных выплат по демпферу правительству необходимо будет решить, как компенсировать дополнительные расходы бюджета — около 150 млрд руб. в месяц. «Должно быть пакетное решение. Если повышать демпфер, нужна компенсация повышения, чтобы это было для бюджета нейтрально, я пока не знаю, я пакетного решения не видел»,— заявлял на прошлой неделе замглавы Минфина Алексей Сазанов. Один из собеседников “Ъ” считает, что полная компенсация — несправедливый подход по отношению к отрасли, поскольку бюджет и так получил дополнительные доходы за счет роста цен на нефть и ослабления рубля. По мнению источника “Ъ”, близкого к правительству, в случае роста демпферных выплат для нефтяников расходы будут «традиционно» компенсированы за счет роста НДПИ на нефть. По словам другого источника “Ъ”, есть и иные варианты, в частности, введение экспортной пошлины на нефтепродукты. В Минфине и Минэнерго не ответили “Ъ”.

В текущих условиях переход к выплате демпфера с коэффициентом 0,8–1 заметно улучшит экономику нефтепереработки, отмечает Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов. По его мнению, даже в этом случае оптовые цены останутся ниже уровня экспортной альтернативы и могут стабилизироваться на уровне 62–63 тыс. руб. за тонну для бензина, что существенно ниже пиков конца августа — начала сентября.

Дмитрий Козлов, Татьяна Дятел