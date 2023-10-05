Биржевые цены АИ-92 и АИ-95 продолжили рост

Стоимость бензина АИ-92 в ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56 908 руб. за тонну (+1,35%). Бензин АИ-95 подорожал на +1%, его цена поднялась до 59 174 руб. за тонну. Накануне, 4 октября, АИ-92 и АИ-95 также росли в цене, подорожав на 1,2% и 1,65% соответственно.

Цена дизельного летнего топлива выросла на 0,22%, до 57 130 руб. за тонну, зимнего, наоборот, сократилась до 72 158 руб. за тонну (-1,28%). Стоимость топочного мазута снизилась на 3,51%, до 34 785 руб. за тонну. Цена сжиженных углеводородных газов поднялась до 28 576 руб. за тонну (+3,01%).

Ранее сегодня ФАС направила письма вертикально-интегрированным компаниям и независимым АЗС о необходимости снизить стоимость реализации топлива с учетом биржевых цен на нефтепродукты.

В сентябре после длительного периода роста цен на нефтепродукты правительство запретило экспорт автомобильного бензина и дизтоплива. 4 октября вице-премьер Александр Новак заявил, что запрет позволил стабилизировать ситуацию на топливном рынке. Собеседники «Ъ» в отрасли считают, что о частичной отмене запрета на экспорт будет объявлено в ближайшие дни.

Подробнее — в материале «Ъ» «Топливо накачали дискуссиями».