Зеленский и Сунак договорились расширить сотрудничество в области обороны

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде. По словам господина Зеленского, они обсудили экспорт украинского зерна и договорились о расширении сотрудничества в оборонной сфере.

«Украина и Великобритания продолжат и расширят оборонное сотрудничество. Мы обсудили пути экспорта зерна и согласились с необходимостью защиты свободы судоходства в Черном море»,— написал господин Зеленский в Telegram.

Глава британского Минобороны Грант Шаппс говорил, что власти страны изучают, какую роль может сыграть флот в «защите коммерческих судов от России в Черном море». Лондон решил не направлять корабли для обеспечения вывоза украинского зерна. Господин Сунак также пообещал не отправлять британских солдат на Украину до окончания конфликта. По данным The Telegraph, у Лондона закончилось оружие для поставок Киеву.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер