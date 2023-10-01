Сунак пообещал не отправлять британских солдат на Украину до окончания конфликта

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что британские солдаты не будут направлены на Украину до завершения боевых действий на территории страны. Так он прокомментировал заявление министра обороны Соединенного Королевства Гранта Шэппса о возможности проведения обучения британскими военными бойцов ВСУ непосредственно на территории Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Риши Сунак

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Риши Сунак

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Ни один британский солдат не будет направлен для того, чтобы принимать участие в текущем конфликте»,— сообщил господин Сунак в эфире телеканала SkyNews. По словам британского премьера, возможность проведения обучения украинских военных британскими инструкторами существует, но реализован этот проект может быть только после окончания военного конфликта между Москвой и Киевом.

«Заявление министра касалось только отдаленных перспектив и планов, оно не касалось возможной отправки на Украину наших военных здесь и сейчас»,— добавил Риши Сунак. На данный момент, по словам главы правительства Великобритании, обучение бойцов ВСУ ведется и будет вестись исключительно на территории Соединенного Королевства на различных военных полигонах.

Ранее господин Шэппс сообщил, что Британия «изучает возможность переноса мест обучения военных ВСУ ближе к украинским границам или на саму Украину». В ответ заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал министра обороны Великобритании «новоиспеченным кретином», а британских инструкторов, которые могут прибыть на Украину, «абсолютно легальной целью для Вооруженных сил России».

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов