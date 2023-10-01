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Коммерсантъ FM
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Великобритания обсудила с Украиной защиту судов в Черном море

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что британские власти изучают, какую роль национальный флот может сыграть в «защите коммерческих судов от России в Черном море». По словам господина Шаппса, этот вопрос он также обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским во время своей недавней поездки в Киев.

«Британия — военно-морская держава, поэтому мы можем помочь, и мы можем дать совет, тем более что эти воды являются международными», — рассказал в интервью The Telegraph глава британского оборонного ведомства (цитата по «РИА Новости»).

В начале сентября британский премьер Риши Сунак заявил, что Великобритания активизирует разведку в акватории Черного моря. Таким образом страна намерена предотвращать удары по судам, перевозящим продовольствие или направляющимся в украинские порты.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, — в онлайн-трансляции «Ъ».

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