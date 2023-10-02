МО Британии: Лондон не отправит корабли для обеспечения вывоза украинского зерна

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Лондон не собирается отправлять корабли Королевского военно-морского флота для сопровождения коммерческих судов, вывозящих украинское зерно. Слова господина Шаппса в соцсети X привел журналист The Guardian Дэн Сабба.

В интервью The Telegraph от 30 сентября министр заявил, что британский флот может сыграть определенную роль в сдерживании российских атак на коммерческие суда, вывозящие зерно из Украины.

В начале сентября британский премьер Риши Сунак заявил, что Великобритания активизирует разведку в акватории Черного моря. Таким образом страна намерена предотвращать удары по судам, перевозящим продовольствие или направляющимся в украинские порты.

В июле, после приостановки зерновой сделки, Россия объявила все следующие в украинские порты суда потенциальными военными целями. Украина сделала аналогичное заявление. 10 августа Украина объявила об открытии временных коридоров для судов, идущих в направлении или из черноморских портов Черноморск Одесса и Южный. С момента запуска альтернативного коридора из портов уже вышло несколько судов с украинским зерном. В частности, два украинских гражданских судна — Resilient Africa и Aroyat. Суда ходят под флагом Палау, и их экипаж состоит из граждан Турции, Азербайджана, Египта и Украины.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов