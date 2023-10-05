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Коммерсантъ FM
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ФАС потребовала от нефтекомпаний и независимых АЗС снизить стоимость топлива

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила письма вертикально-интегрированным компаниям и независимым АЗС о необходимости снизить стоимость реализации топлива с учетом биржевых цен на нефтепродукты. Письма направлены во все 32 компании.

«В случае отсутствия принятых мер со стороны организаций служба будет рассматривать их как признаки нарушения антимонопольного законодательства»,— добавили в ФАС.

В ФАС отметили, что проверка экономической обоснованности стоимости мелкооптовой реализации топлива с нефтебаз продолжается. По итогам первичного анализа ценообразования ФАС возбудила шесть дел в пяти регионах по признакам нарушения закона о защите конкуренции.

О возбуждении первых антимонопольных дел по итогам проверки рынка нефтепродуктов ФАС сообщила 29 сентября. Нарушения были выявлены в Белгородской и Ростовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Дагестане.

После длительного периода роста цен на нефтепродукты в опте и последующего повышения цен в рознице правительство с 21 сентября запретило экспортировать бензин и дизельное топливо. 4 октября вице-премьер России Александр Новак заявил, что ситуация на российском топливном рынке стабилизируется. По данным Минэнерго, цены на дизтопливо в мелком опте в среднем снизились на 4,9 тыс. руб. за тонну. Снижение цен зафиксировано в 81 субъекте России.

По данным Росстата, средние цены на бензин марки Аи-92 за неделю (с 25 сентября по 2 октября) снизились на 21 коп. и составили 51,14 руб. за литр, на бензин марки Аи-95 — на 31 коп., до 56,16 руб. за литр. Снижение цен было зафиксировано впервые с середины мая.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Топливо накачали дискуссиями».

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