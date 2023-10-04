Новак: ситуация на топливном рынке России стабилизируется

Ситуация на российском топливном рынке стабилизируется, запасы топлива выросли на 430 тыс. тонн с начала действия запрета на экспорт, а цены на него снижаются. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Новак

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Александр Новак

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Главная мера, которая была принята,— это запрет на экспорт автобензинов и дизельного топлива. …Мы увидели стабилизацию цен на нефтепродукты, а на бирже — снижение цен от 16% до 20% в этот период»,— сообщил господин Новак (цитата по ТАСС).

Он добавил, что оптовые цены на топливо после введения 21 сентября временного запрета снизились почти во всех регионах страны. «Снижение сейчас транслировалось уже на мелкооптовые базы, на нефтебазы, откуда берут поставщики, например сельхозтоваропроизводители, закупают нефтепродукты»,— сказал вице-премьер.

В интервью телеканалу «Россия 24» Александр Новак также заявил, что обязательства по добровольному сокращению добычи нефти соблюдают все страны ОПЕК+. Мировой рынок нефти, по его словам, сбалансирован, так как в период рекордного спроса на нефть он обеспечен необходимым предложением.

Ранее «Ъ» стало известно, что в ближайшие дни правительство готово частично снять запрет на экспорт дизельного топлива из-за рисков для нефтепереработки — они связаны с переполнением хранилищ «Транснефти».

Подробнее — в тексте «Ъ» «Головокружение от запретов».

Петр Бузлаев