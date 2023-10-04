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Коммерсантъ FM
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Дизтопливо в рознице подешевело впервые с середины мая

Средняя розничная цена дизельного топлива в России за неделю с 25 сентября по 2 октября снизилась на 0,14%, или на 9 коп.— до 64,9 руб. за литр. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Неделей ранее средняя розничная цена дизтоплива составляла 64,99 руб. за литр (+1,03 руб., или 1,6% к предыдущей неделе). С середины мая цена непрерывно росла.

По данным Росстата, средние цены на бензин марки Аи-92 снизились на 21 коп. и составили 51,14 руб. за литр, на бензин марки Аи-95 — на 31 коп., до 56,16 руб. за литр. Отмечается, что более всего автомобильный бензин подешевел в Республике Карелия (2,5%) и Омской области (2,3%). В Москве и Санкт-Петербурге цены снизились на 0,3% и 0,2% соответственно.

Сегодня, 4 октября, вице-премьер России Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что ситуация на российском топливном рынке стабилизируется, запасы топлива выросли на 430 тыс. тонн с начала действия запрета на экспорт, а цены на него снижаются. 21 сентября правительство России запретило экспортировать бензин и дизельное топливо. Однако, как стало известно «Ъ», тотальный отказ от экспорта нефтепродуктов может быть скорректирован из-за рисков для нефтепереработки, связанных с переполнением хранилищ «Транснефти».

Подробнее — в материале «Ъ» «Головокружение от запретов».

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