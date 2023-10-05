Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 5 октября

11:51. Дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью около 11:00 5 октября. Об этом сообщили в Минобороны.

11:12. Жителям Шебекина Белгородской области приходят оповещения об обстреле — РСЧС.

10:51. РСЧС сообщает об обстреле поселка Шебекинский Шебекинского горокруга и села Теребрена Краснояружсколго района Белгородской области.

10:12. После обстрела курского Рыльска в нескольких школах отменили занятия, сообщил новый глава района Андрей Белоусов в своем Telegram-канале. Он попросил родителей «контролировать нахождение детей дома».

10:09. Ведется обстрела села Козина Рыльского района Курской области — РСЧС.

10:02. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков: под обстрел ВСУ попал поселок Шебекинский Шебекинского горокруга. Пострадавших нет, есть разрушения в пяти домах, повреждены линия электропередачи и автобус.

10:01. По меньшей мере 73 различных боеприпаса использовали ВСУ для ударов по Белгородской области за прошедшие сутки. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Вячеслав Гладков. Пострадавших не было, но в ряде населенных пунктов зафиксированы разрушения.

09:26. Обстреливается поселок Теткино Глушковского района Курской области, жителям приходят уведомления РСЧС.

09:13. РСЧС: ведется обстрел села Крапивное Шебекинского горокруга Белгородской области.

07:31. Приграничный город Рыльск Курской области обстрелян кассетными боеприпасами со стороны Украины, написал губернатор Роман Старовойт в Telegram. Осколочные ранения средней степени тяжести получила женщина, она доставлена в Рыльскую ЦРБ.

06:26. Сегодня ночью украинскими беспилотниками атакованы объекты инфраструктуры в Суджанском, Кореневском, Глушковском районах Курской области, есть отключения электричества — губернатор Роман Старовойт.