В результате обстрела в белгородском поселке нарушена подача электричества
Под обстрел ВСУ попал поселок Шебекинский Шебекинского горокруга Белгородской области, сообщил утром 5 октября губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Глава региона рассказал, что пострадавших нет, но в результате обстрела оказалась повреждена линия электропередачи. Также разрушения зафиксировали в пяти частных домах, поврежден один автобус, который стоял рядом с домом. «Оперативные и аварийные службы работают на месте, подомовой обход территории продолжается»,— подчеркнул глава региона.
После начала СВО на Украине приграничные территории Белгородской области обстреливаются почти ежедневно. В результате обстрелов были ранены и погибли десятки мирных жителей, тысячи домов получили повреждения или оказались полностью разрушенными. Средства, направляемые на восстановление жилья, инфраструктуры и помощь пострадавшим, исчисляются миллиардами рублей. На территорию региона несколько раз заходили ДРГ.
За прошедшие сутки ВСУ использовали для ударов по Белгородской области по меньшей мере 73 различных боеприпаса.
О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции.