В результате обстрела в белгородском поселке нарушена подача электричества

Под обстрел ВСУ попал поселок Шебекинский Шебекинского горокруга Белгородской области, сообщил утром 5 октября губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Глава региона рассказал, что пострадавших нет, но в результате обстрела оказалась повреждена линия электропередачи. Также разрушения зафиксировали в пяти частных домах, поврежден один автобус, который стоял рядом с домом. «Оперативные и аварийные службы работают на месте, подомовой обход территории продолжается»,— подчеркнул глава региона.

После начала СВО на Украине приграничные территории Белгородской области обстреливаются почти ежедневно. В результате обстрелов были ранены и погибли десятки мирных жителей, тысячи домов получили повреждения или оказались полностью разрушенными. Средства, направляемые на восстановление жилья, инфраструктуры и помощь пострадавшим, исчисляются миллиардами рублей. На территорию региона несколько раз заходили ДРГ.

За прошедшие сутки ВСУ использовали для ударов по Белгородской области по меньшей мере 73 различных боеприпаса.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции.

Мария Старикова