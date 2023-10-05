Вчера ВСУ атаковали Белгородскую область 73 боеприпасами

По меньшей мере 73 различных боеприпаса использовали ВСУ для ударов по Белгородской области за прошедшие сутки. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Вячеслав Гладков. Пострадавших не было, но в ряде населенных пунктов зафиксированы разрушения.

В Белгородском районе под артобстрел попало село Журавлевка, установлено два прилета. После работы ПВО в селе Шишине обнаружены повреждения: выбиты окна в одном из домов, посечены четыре автомобиля. Еще одна машина повреждена в селе Севрюково.

В Валуйском горокруге по селу Борки выпустили 36 снарядов из РСЗО «Град», по селу Песчанка — три артиллерийских снаряда, по селу Новопетровка — четыре минометных снаряда, по селу Вериговка и хутору Дубровка — восемь и семь артиллерийских снарядов соответственно.

В Волоконовском районе из миномета обстреляна окраина хутора Плотвянка, зафиксировано два прилета.

В Грайворонском горокруге в селе Новостроевка-Вторая посажены два беспилотника ВСУ.

В Шебекинском горокруге по селу Муром выпустили два минометных снаряда, с беспилотника сбросили два осколочных боеприпаса. Также село было атаковано с помощью дрона-камикадзе. Поврежденным оказался один из инфраструктурных объектов связи. Под минометный обстрел попало и село Новая Таволжанка, установлено пять прилетов. В селе Середа с беспилотника сбросили один осколочный боеприпас.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции.

Мария Старикова