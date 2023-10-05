В курском Рыльске после обстрела ВСУ ранена женщина

Сегодня ночью приграничный город Рыльск Курской области обстреляли кассетными боеприпасами со стороны Украины, рассказал губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. В результате была ранена одна женщина. С осколочными ранениями средней степени тяжести ее доставили в Рыльскую ЦРБ, уточнил глава региона.

Также обстрел повредил дома, хозпостройки и автомобили в разных частях города. «Также найдены неразорвавшиеся боеприпасы, работают саперы»,— написал господин Старовойт.

Утром 5 октября Роман Старовойт уже сообщал об обстрелах нескольких районов региона беспилотниками. Были атакованы объекты инфраструктуры в Суджанском, Кореневском, Глушковском районах. Есть отключения электричества.

После начала СВО на Украине приграничные территории Белгородской и Курской областей обстреливаются почти ежедневно. С апреля 2022 года в трех областях Черноземья — Белгородской, Курской и Воронежской — ввели желтый, средний уровень террористической угрозы. С октября 2022-го в восьми приграничных регионах, в том числе в Белгородской, Воронежской и Курской областях, указом президента введен средний уровень реагирования.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляциях.

Мария Старикова