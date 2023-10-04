Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 4 октября

9:13. Во втором часу ночи над Белгородом, Белгородским и Корочанским районами системой ПВО были сбиты, по предварительным данным, «порядка 19 объектов». Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По предварительным данным, обломки беспилотников повредили административное здание в Белгороде, а также домовладение и три автомобиля в селе Шишине. Проводится обход территории.

01:43. Над Белгородом и Белгородским районом сбиты неколько воздушных целей. По оперативным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину 3 октября