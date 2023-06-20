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Коммерсантъ FM
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Еврокомиссия предложила зарезервировать для Украины €50 млрд на четыре года

Еврокомиссия предложила зарезервировать для Украины на ближайшие четыре года €50 млрд, сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. Средства предлагается выделить не на безвозмездной основе, а в виде «кредитов и грантов».

Как написала госпожа фон дер Ляйен, €50 млрд не получится выделить из существующего бюджета ЕС, речь может идти лишь о добровольных взносов государств. Она призвала все 27 стран союза внести на эти нужды дополнительные взносы в бюджет.

По информации агентства Bloomberg, план Еврокомиссии является частью пересмотра долгосрочного бюджета Евросоюза на 2021–2027 годы. Пакет будет охватывать период с 2024 по 2027 год.

С начала российско-украинского конфликта Евросоюз выделил Украине около €38 млрд. По оценкам Всемирного банка, на восстановление Украины может потребоваться $411 млрд.

Подробнее о поддержке МВФ — в материале «Ъ» «Война войной, а реформы по расписанию».

Александр Кислов

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