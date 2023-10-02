Боррель: для Украины конфликт с РФ — ужасный бой, вступление в ЕС — трудный бой

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз поддерживает Украину «на двух фронтах»: в конфликте против России и во вступлении в ЕС. Он призвал Киев в «заставить украинское общество» работать над тем, чтобы стать членом союза.

«Мы поддерживаем Украину на двух фронтах: на войне и в том, чтобы она стала членом ЕС. Первое — это ужасный бой, второе — это трудный бой. Не ужасный, поскольку люди не гибнут, но все равно это будет трудно, и вы должны сделать все, чтобы заставить украинское общество работать для этого»,— сказал господин Боррель выступая в Киеве (цитата по УНИАН).

Глава европейской дипломатии считает, что вступление Украины в ЕС не произойдет «ни завтра, ни послезавтра», но Брюссель хочет, чтобы это произошло «раньше, а не позже». Господин Боррель считает членство Украины в ЕС «лучшей гарантией безопасности».

Жозеп Боррель на выходных находился в Одессе и Киеве с необъявленным визитом. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и министром обороны Рустемом Умеровым. Господин Боррель, выступая в Киеве, сообщил, что Евросоюз отправил Киеву помощи на $85 млрд с 2022 года.

Как Запад помогает Украине — в материале «Ъ» «Киев уходит в глобальную оборону».

Леонид Уварчев