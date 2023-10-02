Боррель надеется, что ЕС до конца года согласует выделение Украине €5 млрд

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель выразил надежду, что страны-члены ЕС до конца 2023 года согласуют выделение Украине военной помощи на €5 млрд на 2024 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жозеп Боррель

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Жозеп Боррель

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Я предложил новый пакет военной помощи в рамках Европейского фонда мира в размере €5 млрд на следующий год. Надеюсь, что достигнем соглашения до конца года, когда страны ЕС должны будут согласовать многолетний бюджет»,— сказал господин Боррель на пресс-конференции в Киеве по итогам неформальной встречи глав МИД 27 стран ЕС (цитата по ТАСС).

13 сентября глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предложила выделить Украине новый пакет помощи на сумму €50 млрд, рассчитанный на четыре года. Бывший глава Минобороны Украины Алексей Резников говорил, что с 24 февраля 2022 года страна получила от западных союзников военную помощь на $100 млрд.

Что происходит после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов