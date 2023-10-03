Рособрнадзор будет собирать данные о школьниках и студентах для воинского учета

Рособрнадзор будет собирать сведения для воинского учета об учащихся школ, колледжей и вузов. Собранные ведомством данные будут направляться в профильный государственный информресурс.

Как отмечается в постановлении правительства России, опубликованном на официальном портале правовой информации, к полномочиям ведомства будет отнесен сбор данных об учащихся по программам среднего профессионального образования, бакалавриата, специалитета, магистратуры, ординатуры, ассистентуры-стажировки, подготовки научных и научно-педагогических кадров. Документ, расширяющий полномочия Рособрнадзора, уже подписан премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Собранные данные о призывниках после обработки будут вноситься в единый реестр воинского учета РФ. Закон о создании этого реестра, который разрешает оповещать призывников с помощью электронных повесток, президент Владимир Путин подписал в апреле нынешнего года. Согласно документу, повестка считается врученной с момента ее появления в личном кабинете. С этого дня призывнику запрещен выезд за границу, через 20 суток на него будут наложены и другие ограничения — на вождение автомобиля и оформление сделок с недвижимостью.

В июле Совет федерации принял ряд законов, уточняющих условия призыва граждан на военную службу. Сенаторы, в частности, одобрили десятикратное увеличение штрафа за неявку в военкомат по повестке и запрет на выезд за границу после ее появления.

Подробнее о цифровизации системы призыва в армию в РФ читайте в материале «Ъ» «Призовут всех печатью и подписью».

Александр Кислов