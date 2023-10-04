Картаполов: частные клиники обяжут передавать сведения о клиентах в военкоматы

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в интервью «Парламентской газете» рассказал, что частные медицинские клиники в скором времени обяжут передавать сведения о клиентах в военкоматы. По его словам, такое решение принято, «чтобы человека лишний раз не дергать». Накануне правительство обязало Рособрнадзор собирать сведения об учащихся и передавать их в военкоматы «для актуализации документов воинского учета».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Картаполов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Андрей Картаполов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Господин Картаполов отметил, что соответствующие постановления готовятся для Федеральной налоговой службы (ФНС), медицинских организаций (в том числе частных), территориальных органов МВД и компаний-работодателей (государственных и частных). По его словам, они «в ближайшее время» получат постановления, аналогичные тому, которое получил Рособрнадзор.

«Это нужно для того, чтобы человека лишний раз не дергать, чтобы он не думал, идти ему в военкомат или не идти, и если идти, то какие с собой брать документы»,— сказал парламентарий.

Он также заявил, что такое решение поможет снять с военкоматов лишнюю нагрузку, потому что им не придется самим заниматься актуализацией данных. Кроме того, это поможет «избежать ошибок, когда повестки во время призывной кампании вручаются тем, кто призыву не подлежит».

3 октября правительство обязало Рособрнадзор собирать сведения для воинского учета об учащихся школ, колледжей и вузов и отправлять их в военкоматы. Согласно постановлению, речь идет в том числе о школьниках, а также об учащихся по программам среднего профессионального образования, бакалавриата, специалитета, магистратуры, ординатуры, ассистентуры-стажировки, подготовки научных и научно-педагогических кадров.

Собранные данные о призывниках после обработки будут вноситься в единый реестр воинского учета РФ. 14 апреля 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра военнообязанных и электронных повестках. Документ предусматривает отправку повесток в электронном виде, а также накладывает на уклонистов ограничения. В частности, им запретят выезжать за границу, а их водительское удостоверение прекратит действовать. 19 сентября замглавы Минцифры Олег Качанов заявлял, что реестр полноценно заработает с 2025 года, а пилотный проект будет запущен до конца 2023 года.

Подробнее о цифровизации системы призыва в армию в РФ читайте в материале «Ъ» «Призовут всех печатью и подписью».

Полина Мотызлевская