Рябков: США выдали визы дипломатам для участия в консультациях «ядерной пятерки»

Российская делегация получила американские визы для участия в консультациях «ядерной пятерки» в ООН. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Сегодня выдали»,— сказал замминистра ТАСС.

Ранее господин Рябков сообщил, что США не выдали визы российской делегации. По данным «Ъ», их к тому моменту не успели получить два представителя МИД, в том числе высокопоставленный дипломат, который должен возглавить делегацию.

«Ядерная пятерка» — неформальное объединение государств—постоянных членов Совбеза ООН, владеющих ядерным оружием. В него входят Россия, Великобритания, Франция, Китай и США. Первая встреча «ядерной пятерки» прошла в 2009 году, а задача объединения — снизить риски применения ядерного оружия.

В начале сентября Сергей Рябков обвинил США в подрыве ряда региональных договоренностей в сфере ядерного нераспространения. По его словам, Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) до сих пор не подписан из-за промедления Вашингтона.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Предвзятое отношение к ДВЗЯИ».

Петр Бузлаев