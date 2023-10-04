FIFA может допустить до мировых турниров юношеские сборные России

Международная федерация футбола (FIFA) рассматривает возможность допустить сборные России для участия в международных турнирах для игроков не старше 17 лет. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Если российская юношеская сборная квалифицируется через чемпионат Европы, ее могут допустить к чемпионатам мира. По данным канала, мужская сборная России не сможет принять участие в предстоящем чемпионате мира в 2023 году, а женская сможет поучаствовать в чемпионате мира в 2024 году.

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) уже допустил до международных турниров российские сборные из игроков не старше 17 лет в нейтральном статусе. Национальные команды Англии, Польши, Швеции, Дании, Латвии, Литвы и Норвегии отказались играть с россиянами.

Анастасия Ларина