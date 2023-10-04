Пушилин: в украинском плену находятся около 500 российских военных

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что в украинском плену находятся 500 российских военных. По его словам, число украинских военных в российском плену в несколько раз выше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Roman Pilipey / AFP Фото: Roman Pilipey / AFP

«Российских военнослужащих находится на Украине порядка 500 человек»,— заявил Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live» (его слова приводит ТАСС). Как утверждает Денис Пушилин, украинская сторона не предоставляет информацию о личностях пленных, поэтому найти данные бойцов довольно сложно.

При этом Денис Пушилин добавил, что число украинских военнослужащих в российском плену идет на тысячи. «Цифра несопоставима»,— заявил он. По словам главы ДНР, украинские военнопленные содержатся в учреждениях по всей территории России.

Последний раз об обмене пленными между Россией и Украиной сообщалось в июле этого года. В Россию вернулись 45 российских, на Украину — 45 украинских военных. До этого стороны обменивались пленными 11 июня. Тогда обмен проводился по формуле «94 россиянина на 95 украинцев».

Подробнее о том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина