Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Курской области в результате атаки украинского беспилотника ранен дружинник

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о ранении дружинника регионального центра «Патриот» в селе Плехово Суджанского района, где украинский беспилотник сбросил боеприпас.

Мужчина получил осколочные ранения средней степени тяжести. «На месте ему была оказана первая медицинская помощь, жизни ничего не угрожает. Пострадавший направлен в Суджанскую ЦРБ»,— пояснил губернатор в своем Telegram-канале.

Господин Старовойт добавил, что дал команду представить раненого дружинника к региональной награде «За верность долгу и мужество», и пожелал ему выздоровления.

Курская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. Ранее сегодня, 4 октября, село Плехово уже попало под огонь со стороны Украины. Никто не пострадал, но повреждения получили дома и автомобиль. Плехово и соседние два села обесточены.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...