В Курской области в результате атаки украинского беспилотника ранен дружинник

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о ранении дружинника регионального центра «Патриот» в селе Плехово Суджанского района, где украинский беспилотник сбросил боеприпас.

Мужчина получил осколочные ранения средней степени тяжести. «На месте ему была оказана первая медицинская помощь, жизни ничего не угрожает. Пострадавший направлен в Суджанскую ЦРБ»,— пояснил губернатор в своем Telegram-канале.

Господин Старовойт добавил, что дал команду представить раненого дружинника к региональной награде «За верность долгу и мужество», и пожелал ему выздоровления.

Курская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. Ранее сегодня, 4 октября, село Плехово уже попало под огонь со стороны Украины. Никто не пострадал, но повреждения получили дома и автомобиль. Плехово и соседние два села обесточены.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж