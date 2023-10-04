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Коммерсантъ FM
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Иск по водной блокаде Крыма увеличили до 152,6 млрд рублей

Власти Крыма увеличили в суде иск к Украине по ущербу от водной блокады на 399,6 млн руб., сообщил председатель Госсовета Республики Крым (РК) Владимир Константинов.

«Арбитражным судом РК принято к рассмотрению ходатайство об уточнении исковых требований, в соответствии с которым сумма ущерба увеличена на 399,6 млн руб.»,— написал господин Константинов в своем Telegram-канале. По его словам, общий объем заявленного ущерба теперь составляет 152,6 млрд руб.

Ранее в Госсовете РК заявили, что ущерб от транспортной блокады полуострова составил более 1,1 млрд руб., финансовой — 38 млрд руб.

О прорыве каховской дамбы, откуда вода поступала в Крым,— в материале «Ъ» «Небратская ГЭС».

Александр Дремлюгин, Симферополь

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