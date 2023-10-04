Минобороны Нидерландов: помощь Украине стала дешевым способом защиты от России

Поддержка Украины в борьбе с Россией — «очень дешевый способ убедиться, что Москва не представляет угрозы для НАТО». Об этом на Варшавском форуме безопасности заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен. Ее слова приводит Anadolu Agency.

«Поскольку у них (США.— "Ъ"), конечно, одинаковый интерес, поддержка Украины — это очень дешевый способ убедиться, что Россия с этим режимом не представляет угрозы для альянса НАТО. И очень важно продолжать эту поддержку»,— сказала она.

Министр добавила, что Европа не может «просто наблюдать» за выборами в США и ждать их результатов. Прекращение поддержки Киева со стороны Вашингтона, по ее словам, будет ощутимо.

Как считает госпожа Оллонгрен, важно, чтобы общество понимало: украинский конфликт «решает будущее не только Украины, но и безопасности Европы».

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Петр Бузлаев