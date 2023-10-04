В Челябинской области во время рейда полиция выдала повестки 17 бывшим мигрантам

Полицейские вместе с омоновцами провели рейд на оптовом рынке в поселке Кременкуль в Челябинской области в рамках операции «Нелегал-2023». В ходе рейда 17 лицам, получившим гражданство РФ и подлежащим постановке на воинский учет, выданы повестки в военкоматы, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

В пресс-релизе также говорится, что военный комиссар, присутствовавший на рейде, составил в отношении двух граждан протоколы по ст. 21.5 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по воинскому учету. Им грозит штраф до 30 тыс. руб.

Кроме того, пресс-служба сообщила, что по результатам проверки пресечено семь нарушений миграционного законодательства. В отношении трех лиц суд решает вопрос о выдворении из России.

В МВД сообщили, что сейчас выявляют работодателей, чтобы привлечь их к ответственности по ст. 18.15 КоАП РФ за нарушение правил привлечения иностранцев к трудовой деятельности. Им грозит штраф до 800 тыс. руб. за каждого нарушителя или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Согласно действующему законодательству, иностранец, получивший российское гражданство, принимает присягу и получает паспорт гражданина РФ, после чего в двухнедельный срок обязан прибыть в военный комиссариат по месту жительства или регистрации, чтобы встать на воинский учет.

В августе начали появляться сообщения о том, что в разных регионах России мигрантов, недавно получивших гражданство, доставляют в военкоматы для постановки на учет. В Санкт-Петербурге полиция провела двухдневный рейд на Софийской овощебазе — оттуда в военкоматы доставили 100 человек. В Челябинске получившим гражданство РФ мигрантам выдавали повестки на рынке. В Госдуму внесен закон о лишении уклонистов приобретенного гражданства РФ. Совет по правам человека при президенте предложил синхронизировать выдачу российских паспортов и постановку новых граждан на воинский учет.

Эрдни Кагалтынов