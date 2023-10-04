Из ГД отозван законопроект об обязательном страховании террористических рисков

Член комитета Государственной думы (ГД) по бюджету Владислав Резник («Единая Россия») отозвал из нижней палаты законопроект об обязательном включении в полисы добровольной имущественной защиты террористических рисков, следует из проекта решения (.doc) Совета Госдумы.

22 сентября в электронной базе данных Думы на странице законопроекта был опубликован отзыв правительства на инициативу господина Резника. В документе, в частности, говорится, что предлагаемые законопроектом нормы противоречат правовой природе добровольного страхования. Кроме того, страховщик сам должен оценивать необходимость включения в договор террористических рисков, исходя из степени вероятности наступления событий и финансовой устойчивости организации, отметило правительство.

Сегодня граждане, чье имущество пострадало в результате терактов или диверсий, имеют право на компенсацию ущерба от государства в размере 50 тыс. руб. за частично утраченное имущество и 100 тыс. руб. за его полную утрату. Юрлица и ИП соответственно вправе рассчитывать на компенсацию до 200 тыс. и 400 тыс. руб. В то же время страховщики пока не выработали единого подхода к подобным ситуациям.

Подробнее о мнении страховых компаний — в материале приложения «Ъ» «Боевые беспилотники налетали на страховку».

Эрдни Кагалтынов