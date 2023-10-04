США передали ВСУ 1,1 млн изъятых у Ирана патронов калибра 7,62 мм

2 октября 2023 года США передали вооруженным силам Украины (ВСУ) 1,1 млн патронов калибра 7,62 мм, принадлежавших Корпусу стражей исламской революции Ирана (КСИР). Патроны были конфискованы 19 декабря 2022 года силами ВМС США с судна MARWAN, шедшего без флага, сообщила пресс-служба Центрального командования американских вооруженных сил.

Центральное командование утверждает, что КСИР направил боеприпасы транзитным судном в Йемен для повстанческой группировки хуситов, которая свергла местное правительство. В пресс-релизе говорится, что США намерены противодействовать потоку иранской военной помощи вооруженным группам в Йемене всеми законными способами.

Ранее сегодня, 4 октября, CNN сообщил, что США собираются объявить о передаче Украине конфискованного иранского оружия. Телеканал отметил, что ООН требует уничтожения или отправки на склады этих вооружений, в то время как администрация президента США Джо Байдена уже несколько месяцев пытается отправить их украинским военнослужащим.

В январе 2023 года американские военные помогли Франции конфисковать оружие, которое направляли из Ирана в Йемен. В феврале стало известно, что речь идет об изъятии 3 тыс. штурмовых винтовок, 578 тыс. патронов и 23 противотанковых управляемых ракет. С 2014 года в Йемене идет гражданская война. В ней Иран поддержал хуситов. Правительственные войска были поддержаны Саудовской Аравией и США.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов