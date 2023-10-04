Kia и Huyndai опровергли сообщения о закрытии бизнеса в России

Автопроизводители Kia и Hyundai опровергли информацию, согласно которой компании планируют покинуть российский рынок до конца 2023 года. С дилерами компаний связались «Известия». Ранее сегодня о таком решении компаний сообщал Telegram-канал Mash. Канал утверждал, что салоны Kia и Hyundai уже начали распродавать «остатки» с наценкой 1 млн руб., а также менять вывески и ассортимент на китайские марки.

По данным «Известий», работа дилерских центров и сервисных зон, обслуживание авто и выполнение гарантийных обязательств идут согласно регламенту.

Mash также сообщал, что Kia и Hyundai «ликвидируют» свои авто со складов, поскольку больше не могут обеспечивать рынок из-за санкций. «Пострадали все-все: автопарки, сотрудники, перекупы и обычные люди. Поэтому весь автопарк постепенно заменяют пришедшие китайцы»,— сообщал канал.

В настоящее время в России остались 14 из 60 иностранных производителей. С начала 2022 года российский рынок покинули Volkswagen, Skoda, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Audi, полностью бизнес в России прекратили Renault, Nissan, Cadillac, Chevrolet, Toyota, Lexus и т. д. По данным Forbes, за 2022 год суммарная выручка семи основных китайских автопроизводителей в России выросла на 91%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Авторынок приобрел китайский колорит».