Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Kia и Huyndai опровергли сообщения о закрытии бизнеса в России

Автопроизводители Kia и Hyundai опровергли информацию, согласно которой компании планируют покинуть российский рынок до конца 2023 года. С дилерами компаний связались «Известия». Ранее сегодня о таком решении компаний сообщал Telegram-канал Mash. Канал утверждал, что салоны Kia и Hyundai уже начали распродавать «остатки» с наценкой 1 млн руб., а также менять вывески и ассортимент на китайские марки.

По данным «Известий», работа дилерских центров и сервисных зон, обслуживание авто и выполнение гарантийных обязательств идут согласно регламенту.

Mash также сообщал, что Kia и Hyundai «ликвидируют» свои авто со складов, поскольку больше не могут обеспечивать рынок из-за санкций. «Пострадали все-все: автопарки, сотрудники, перекупы и обычные люди. Поэтому весь автопарк постепенно заменяют пришедшие китайцы»,— сообщал канал.

В настоящее время в России остались 14 из 60 иностранных производителей. С начала 2022 года российский рынок покинули Volkswagen, Skoda, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Audi, полностью бизнес в России прекратили Renault, Nissan, Cadillac, Chevrolet, Toyota, Lexus и т. д. По данным Forbes, за 2022 год суммарная выручка семи основных китайских автопроизводителей в России выросла на 91%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Авторынок приобрел китайский колорит».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...