Ротация по ситуации

В понедельник в Совете федерации (СФ) пройдет первое после сентябрьских выборов пленарное заседание осенней сессии, на котором начнется ротация сенаторского корпуса по итогам губернаторских и парламентских кампаний. Она станет одной из самых масштабных за последние годы: по подсчетам “Ъ”, в верхней палате появятся как минимум 20 новых сенаторов, среди которых бывший вице-премьер российского правительства и экс-полпред президента РФ в федеральном округе. Впрочем, большинство представителей регионов, где прошли выборы, все-таки останутся на своих местах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По итогам прошедших выборов в Совете федерации придется расчистить место под два десятка новых сенаторов

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ По итогам прошедших выборов в Совете федерации придется расчистить место под два десятка новых сенаторов

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

К вечеру 24 сентября в должность успел вступить 21 из 26 губернаторов, избранных на эти посты по итогам осенней кампании 2023 года. В их числе и руководители всех четырех новых субъектов РФ, дружно избавившиеся от приставки «врио» 23 сентября после голосования в местных парламентах. Напомним, по закону «О порядке формирования СФ» глава региона должен делегировать своего представителя в верхнюю палату не позднее следующего за инаугурацией дня.

Из четырех сенаторов от исполнительной власти новых субъектов свои должности сохранили трое: член международного комитета СФ Наталья Никонорова (ДНР), член комитета по социальной политике Дарья Лантратова (ЛНР) и член комитета по обороне и безопасности Константин Басюк (Херсонская область). Член комитета по экономической политике Дмитрий Ворона, ранее представлявший в СФ главу Запорожской области, тоже останется в верхней палате, но уже как сенатор от законодательной власти региона. А на его место, как и предполагал “Ъ”, назначен бывший вице-премьер РФ, экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Ранее переназначение от избравшихся руководителей уже получили вице-спикер СФ Галина Карелова (Воронежская область), глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас (Красноярский край), первый зампред комитета по обороне Владимир Кожин (Москва), первый зампред комитета по соцполитике Ольга Забралова (Московская область), первые зампреды комитета по экономической политике Алексей Синицын (Кемеровская область) и Иван Абрамов (Амурская область), первый зампред комитета по федеративному устройству и региональной политике Владимир Городецкий (Новосибирская область) и зампред того же комитета Анатолий Широков (Магаданская область), член комитета по бюджету и финансовым рынкам Павел Тараканов (Тюменская область).

Главы Якутии и Чукотки Айсен Николаев и Владислав Кузнецов, которые вступят в должность 27 сентября, уже заявили, что переназначат действующих представителей в СФ — зампреда комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Егора Борисова и члена международного комитета Анну Отке. А нижегородский губернатор Глеб Никитин после своей инаугурации 26 сентября, по данным “Ъ”, продлит полномочия зампреда аграрного комитета Владимира Лебедева.

Восемь избранных руководителей приняли решение поменять своих делегатов в верхней палате. Глава Смоленской области Василий Анохин вместо члена комитета по регламенту Нины Куликовских назначил вице-губернатора Руслана Смашнева, а орловский руководитель Андрей Клычков заменил члена того же комитета Владимира Круглого на вице-губернатора Вадима Соколова. Глава Алтайского края Виктор Томенко утвердил вместо зампреда конституционного комитета СФ Александра Карлина экс-депутата Госдумы и своего представителя в заксобрании Наталью Кувшинову, а омский губернатор Виталий Хоценко заменил члена того же комитета Елену Мизулину на замглавы федеральной территории «Сириус» Ивана Евстифеева. Приморский губернатор Олег Кожемяко делегировал в СФ спикера краевого заксобрания прошлого созыва Александра Ролика, сменившего первого зампреда регламентного комитета Светлану Горячеву. Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов назначил вместо зампреда аграрного комитета Елены Зленко президента региональной федерации скалолазания и депутата Тюменской облдумы Владимира Пушкарева, а глава Хакасии Валентин Коновалов поменял члена оборонного комитета СФ Валерия Усатюка на адвоката Олега Земцова.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, чья инаугурация состоится 27 сентября, еще при выдвижении анонсировал, что заменит зампреда социального комитета СФ Елену Бибикову на замначальника штаба ВДВ Алексея Наумца. Из губернаторских назначенцев неизвестной пока остается только судьба зампреда международного комитета Фарита Мухаметшина: он представляет в СФ губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, инаугурация которого намечена на 25 сентября.

Из сенаторов от региональных парламентов пока утверждена лишь половина, поскольку к работе успели приступить не все новые созывы законодательных органов. Напомним, по закону депутаты должны делегировать своего представителя в СФ в течение месяца после первой поствыборной сессии. Провести ее успели в Народном совете ДНР, заменив члена федеративного комитета СФ Александра Ананченко на волонтера Александра Волошина; в Народном совете ЛНР, где переназначили на новый срок члена комитета по науке, образованию и культуре Ольгу Бас; в Херсонской облдуме, впервые делегировав в СФ экс-депутата Госдумы Игоря Кастюкевича. Кроме того, кадровые вопросы решили депутаты заксобраний Ростовской и Иркутской областей, сохранившие на своих постах первого зампреда конституционного комитета Ирину Рукавишникову и члена регламентного комитета Сергея Брилку.

Вопрос о сенаторах также уже решен в собрании депутатов Архангельской области, где вместо члена аграрного комитета Виктора Новожилова сенатором был утвержден глава фракции «Единой России» Иван Новиков, в заксобрании Кузбасса, где зампреда федеративного комитета Дмитрия Кузьмина сменила глава комитета по жилищным вопросам администрации Кемерово Надежда Ильина, а также в заксобрании Ульяновской области, пост сенатора от которого сохранил первый зампред бюджетного комитета Сергей Рябухин.

Своеобразная рокировка произошла в заксобрании Владимирской области, где спикер Владимир Киселев и член социального комитета СФ Ольга Хохлова поменялись местами: первый стал сенатором, а вторая — спикером. Кресло сенатора от Ивановской облдумы занял зампред экономического комитета Валерий Васильев, ранее представлявший в СФ губернатора Станислава Воскресенского и заменивший члена социального комитета Александра Гусаковского. А на место господина Васильева, в свою очередь, господин Воскресенский назначил Владимира Булавина, который до февраля 2023 года возглавлял Федеральную таможенную службу, а в 2013–2016 годах был полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе.

Наконец, в парламентах Башкирии, Бурятии, Калмыкии, Якутии, Забайкалья, Ненецкого автономного округа (НАО), а также Смоленской и Ярославской областей первые сессии еще не состоялись. Тем не менее уже известно, что в их новые созывы не переизбрались и потому точно лишатся полномочий зампред экономического комитета СФ Ирек Ялалов (Башкирия), первый зампред аграрного комитета Алексей Майоров (Калмыкия), зампред федеративного комитета Александр Акимов (Якутия), а также члены комитета по науке, образованию и культуре Ирина Кожанова (Смоленская область) и Римма Галушина (НАО). На замену госпоже Кожановой уже выдвинут глава смоленского исполкома ЕР, депутат облдумы Артем Малащенков (вопрос о его назначении депутаты рассмотрят 28 сентября). Кто заполнит другие вакансии, пока неизвестно.

Вновь прошли в парламенты первый зампред социального комитета СФ Александр Варфоломеев (Бурятия), зампред комитета по науке Наталия Косихина (Ярославская область) и член того же комитета Сергей Михайлов (Забайкалье), член экономического комитета Александр Жуков (Хакасия). При этом господин Жуков точно не будет переназначен в Совфед, поскольку уже возглавил фракцию ЕР в Верховном совете Хакасии. А вот полномочия госпожи Косихиной, скорее всего, будут продлены, поскольку ее кандидатуру уже поддержали фракция ЕР в облдуме и губернатор Михаил Евраев. По словам источников “Ъ”, высокие шансы остаться в СФ и у господина Михайлова, решение по которому будет принято 27 сентября.

Добавим, что столь масштабная ротация в сенаторском корпусе приведет и к перераспределению должностей внутри СФ. Например, в пятницу РБК сообщил, что пост вице-спикера вместо Галины Кареловой может занять сенатор от Мосгордумы Инна Святенко, которая сейчас возглавляет комитет по соцполитике.

Андрей Прах, корсеть “Ъ”