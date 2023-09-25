Сенаторам раздали должности и предупреждения

В понедельник Совет федерации (СФ) провел первое пленарное заседание осенней сессии, в ходе которого вице-спикер Галина Карелова уступила этот пост главе комитета по социальной политике Инне Святенко, а ее место заняла первый зампред комитета по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова. Также палата переназначила Валерия Зорькина председателем Конституционного суда (КС) и делегировала в КС бывшего судью Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Михаила Лобова. Наконец, сенатор Людмила Нарусова получила предупреждение за поездку за границу без санкции руководства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава комитета по социальной политике Инна Святенко (слева) и представитель в СФ исполнительного органа государственной власти Липецкой области Оксана Хлякина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Глава комитета по социальной политике Инна Святенко (слева) и представитель в СФ исполнительного органа государственной власти Липецкой области Оксана Хлякина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Открывая осеннюю сессию, спикер СФ Валентина Матвиенко напомнила о высокой оценке, которой была удостоена деятельность Совета федерации на встрече с президентом Владимиром Путиным в начале августа. Вслед за главой государства она констатировала возвращение России «на траекторию роста» — «несмотря на внешнюю агрессию, беспрецедентное экономическое давление и жесткие попытки ограничить ее развитие».

По итогам прошедших региональных выборов состав СФ существенно обновится, продолжила госпожа Матвиенко. По ее предварительным оценкам, в верхнюю палату будут делегированы 24 новых сенатора (см. “Ъ” от 25 сентября). Часть из них уже на первом заседании получили удостоверения и нагрудные значки. Среди «новичков» спикер особенно выделила бывшего вице-премьера и экс-главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, который стал сенатором от исполнительной власти Запорожской области, а также экс-главу Федеральной таможенной службы и бывшего полпреда президента в СЗФО Владимира Булавина, делегированного в СФ ивановским губернатором.

«Какие к нам приходят глыбы! — восхитилась Валентина Матвиенко, обращаясь к господам Рогозину и Булавину.— Такие мастодонты, которые будут очень полезны в работе нашего Совета федерации».

Следом верхняя палата одобрила переход вице-спикера Галины Кареловой (Воронежская область), занимавшей этот пост с 2014 года, на позицию первого зампреда комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Как пояснила спикер Матвиенко, сенатор Карелова пошла на «понижение» по собственной инициативе: «Она сказала: надо же менять, чтобы появлялись новые лица, омолаживать состав руководящих органов».

Освободившийся пост заняла глава комитета по социальной политике Инна Святенко (Москва), а на ее место была назначена первый зампред комитета по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова (Курганская область). Кроме того, первый зампред комитета по обороне и безопасности Владимир Кожин (Москва) перешел на позицию зампреда комитета по конституционному законодательству и госстроительству. Его место, в свою очередь, занял Владимир Булавин.

На остальных руководящих постах остались сенаторы, чьи полномочия были пролонгированы по итогам избирательной кампании. Так, конституционный комитет вновь возглавил Андрей Клишас (Красноярский край), а первым зампредом того же комитета снова стала Ирина Рукавишникова (Ростовская область).

«Решение было предрешено»,— пошутила на этот счет Валентина Матвиенко, добавив, что комитет остался «в надежных руках».

Сенатор Ольга Забралова (Московская область) сохранила должность первого зампреда социального комитета, Владимир Городецкий (Новосибирская область) — федеративного, Сергей Рябухин (Ульяновская область) — бюджетного, а Иван Абрамов (Амурская область) и Алексей Синицын (Кузбасс) — комитета по экономической политике.

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На этом же заседании сенаторы переназначили Валерия Зорькина на пост председателя КС и делегировали туда бывшего судью ЕСПЧ Михаила Лобова (см. “Ъ” от 25 сентября). Сомнений в компетенции обоих кандидатов у сенаторов не возникло. До этого на заседании профильного комитета 80-летний господин Зорькин признался, что был готов оставить пост, но с благодарностью принимает очередной срок. «Я уже нахожусь в таком возрасте, когда ко всякому я готовился, и на это надо смотреть вполне прозаично,— заявил глава КС.— И вместе с тем радостно, потому что небеса распорядились так, что я живу, радуюсь, голова работает пока еще, мне так кажется».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Конституционного Суда Валерий Зорькин (слева) и полномочный представитель президента России в СФ Артур Муравьев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель Конституционного Суда Валерий Зорькин (слева) и полномочный представитель президента России в СФ Артур Муравьев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Наконец, в понедельник регламентный комитет СФ вынес предупреждение сенатору от Тувы Людмиле Нарусовой о недопустимости зарубежных поездок без согласования с Валентиной Матвиенко. В конце июля она улетела в Стамбул, а оттуда — в Ниццу, из-за чего пропустила два пленарных заседания, заявил «РИА Новости» глава комитета Вячеслав Тимченко. По его словам, сенатор Нарусова имеет доступ к секретной информации, а потому не должна без предупреждения уезжать, «тем более в страны НАТО в период проведения спецоперации». Сама госпожа Нарусова оставила эти претензии без комментариев.

Андрей Прах