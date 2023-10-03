Россия закрыла въезд нескольким гражданам Молдавии

Российский МИД сообщил молдавскому послу Лилиану Дарию, что гражданам Молдавии, которые, по данным ведомства, причастны к ограничению прав российских журналистов, запретят въезд в Россию. Меры приняли в связи с депортацией из Молдавии главы «Sputnik Молдова» Виталия Денисова.

«Дарию сообщено, что в качестве асимметричной меры закрыт въезд в РФ ряду лиц, имеющих прямое отношение к ограничению свободы слова и прав российских журналистов в Молдавии, а также разжиганию антироссийских настроений»,— говорится в сообщении МИД России. Имена людей из списка не раскрываются.

Руководителя «Sputnik Молдова» депортировали из Молдавии 13 сентября. Его признали нежелательным лицом и запретили въезд в страну на десять лет. После этого МИД России вызвал временного поверенного в делах Молдавии Серджиу Гончеренко. Ему выразили протест.

Летом власти Молдавии объявили о высылке 45 сотрудников посольства России. В результате персонал дипломатической миссии России сократился с 70 до 25 человек.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».