Руководителя «Sputnik Молдова» Денисова депортировали из Молдавии

Власти Молдавии депортировали руководителя «Sputnik Молдова» Виталия Денисова, сообщило агентство. Ему выдали предписание о 10-летнем запрете на въезд в республику.

По данным агентства, к господину Денисову пришли сотрудники миграционной службы, «посадили в машину и увезли в аэропорт с постановлением о депортации первым же рейсом». Утверждается, что ему не дали собрать вещи и взять домашних животных.

Посла РФ в Молдавии Олега Васнецова поставили в известность. МИД России и МИД Молдавии пока никак не комментировали ситуацию.

В Генеральной инспекции по миграции Молдавии ТАСС сообщили, что Виталий Денисов на 10 лет признан нежелательным лицом в стране.

Лаура Кеффер