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Коммерсантъ FM
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Представитель Молдавии в РФ вызван в МИД из-за депортации главы «Sputnik Молдова»

Министерство иностранных дел России сообщило, что вызвало временного поверенного в делах Молдавии Серджиу Гончеренко из-за депортации из страны руководителя издания «Sputnik Молдова» Виталия Денисова. Молдавскому дипломату был выражен официальный протест.

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

«Было заявлено, что российская сторона расценивает данный шаг как часть развернутой официальным Кишиневом антироссийской кампании. Потребовали от молдавской стороны прекратить политически мотивированное преследование русскоязычных медиаресурсов и соблюдать международные обязательства в сфере свободы слова и СМИ и обеспечения прав журналистов»,— говорится в заявлении ведомства.

Депортацию Виталия Денисова из Молдавии в МИДе назвали «очередным антироссийским шагом» и пообещали, что он «не останется без адекватного ответа».

По информации «РИА Новости», визит молдавского дипломата в МИД России продлился около 20 минут, никаких заявлений и комментариев журналистам господин Гончеренко делать не стал.

Власти Молдавии депортировали руководителя «Sputnik Молдова» Виталия Денисова накануне, 13 сентября. Ему выдали предписание о десятилетнем запрете на въезд в республику. По данным агентства, к господину Денисову пришли сотрудники миграционной службы, «посадили в машину и увезли в аэропорт с постановлением о депортации первым же рейсом». Утверждается, что ему не позволили собрать вещи и взять с собой домашних животных.

Александр Кислов

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