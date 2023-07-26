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Дипломат—вокзал—Россия

Из Молдавии выдворяют десятки сотрудников российского посольства

Молдавия и Россия от стадии «отношения без отношений» движутся к стадии «отношения без дипломатов». Кишинев объявил о высылке 45 сотрудников посольства РФ, что приведет к сокращению персонала дипмиссии с 70 человек до 25. Россия обещала не оставить этот шаг без ответа, а значит, стоит ждать скорой высылки молдавских дипломатов. Их сейчас в Москве всего шестеро.

Здание российского посольства в Кишиневе

Здание российского посольства в Кишиневе

Фото: Viktor Dimitrov / Reuters

Здание российского посольства в Кишиневе

Фото: Viktor Dimitrov / Reuters

В отношениях Москвы и Кишинева — новая стадия обострения. Власти Молдавии объявили о высылке 45 сотрудников посольства России в Кишиневе. Уехать должны будут 22 дипломата и 23 сотрудника из состава технического персонала. После того как они уедут в российском посольстве останутся 25 сотрудников из нынешних 70.

Молдавские власти давно говорили, что намерены сократить число российских дипломатов, работающих в республике. События ускорил материал журналистов молдавского телеканала Jurnal TV.

В публикации говорилось, что на крыше посольства России в центре Кишинева размещены десятки антенн и передающих устройств, якобы позволяющих вести разведку.

Авторы публикаций утверждали, что собранные данные переправляются в Москву на жестких дисках и флешках, которые перевозят жены сотрудников посольства: на них распространяется дипломатический иммунитет, и по этой причине их не досматривают пограничники. Материалы были опубликованы 24 июля. А 25 июля на публикацию отреагировало молдавское внешнеполитическое ведомство.

Там, во-первых, заявили о вызове в министерство посла России Олега Васнецова. А во-вторых, отметили, что «в сотрудничестве с другими компетентными учреждениями» анализируют «характер и масштабы шпионских действий». «Шпионаж и иностранное вмешательство во внутренние дела» в министерстве назвали «абсолютно неприемлемыми и представляющими прямой вызов и угрозу суверенитету и национальной безопасности». «В зависимости от дальнейшего развития событий власти Молдовы рассмотрят несколько вариантов реагирования»,— пообещали тогда в МИДе.

Молдавия шаг за шагом выходит из Содружества независимых государств

Обещанная реакция последовала весьма оперативно. Уже в среду, 26 июля, посол Олег Васнецов явился в МИД, где его известили о беспрецедентной в отношениях двух стран массовой высылке из Кишинева сотрудников посольства России. «Российская сторона была проинформирована о решении молдавских властей об уравнивании численности дипломатического, административно-технического и обслуживающего персонала (посольства — “Ъ”) Российской Федерации, действующего в нашей стране, с численностью (персонала посольства — “Ъ”) Республики Молдова в Российской Федерации,— говорится в официальном сообщении МИДа на этот счет.

В МИДе также отметили, что принятое решение соответствует пункту 1 статьи 11 Венской конвенции о дипломатических сношениях, который гласит: «При отсутствии конкретного соглашения о численности персонала представительства государство пребывания может предложить, чтобы численность персонала представительства сохранялась в пределах, которые оно считает разумными и нормальными, учитывая обстоятельства и условия, существующие в государстве пребывания, и потребности данного представительства».

В тот же день ситуацию прокомментировал глава МИДа Нику Попеску. На заседании правительства Молдавии он прямо увязал принятое решение с публикацией об антеннах и причастности сотрудников посольства РФ к шпионажу. «Недавно мы видели и информацию о чрезмерном количестве антенн (на крыше посольства России.— “Ъ”). На наш взгляд, очень важно, чтобы дипломатические службы нашей страны, а также других стран сосредоточились на развитии добрых отношений, а не на дестабилизации нашей страны»,— заявил господин Попеску. По его словам, сотрудники посольства высылаются для того, чтобы «в Молдове было меньше лиц, занимающихся дестабилизацией».

Посол Васнецов после визита в молдавское внешнеполитическое ведомство назвал публикацию об антеннах лишь поводом «для принятого давным-давно решения по сокращению дипперсонала».

«Это серьезно подрывает возможности диалога между двумя странами. Собственно, это решение совершенно не в духе дружественных нам стран. Решение, может быть, и ожидаемое, но мы не думали, что с такой скоростью официальный Кишинев ввяжется в состязание по русофобии и будут приняты столь радикальные меры. Но надеемся, что ответственные лица, которые принимают такие решения, понимают, чем все это может обернуться в дальнейшем в двустороннем плане»,— заявил дипломат журналистам. И добавил: «В новых условиях найдем способ, как выстраивать сильно подорванные теперь отношения между народами и странами».

Дипломатический скандал прокомментировали в Кремле и российском МИДе, пообещав ответные меры.

«Русофобия всячески поощряется сейчас в Молдове, часто не находит питательной среды среди людей. Люди, насколько мы знаем, вряд ли склонны к таким проявлениям русофобии. Само руководство рубит все канаты. Это плохо»,— сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (цитата по ТАСС). Кишинев, считает он, сознательно «заводит наши отношения в очень жалкое состояние». «Можно только выражать сожаление в этой связи»,— заявил господин Песков, напомнив, что подобные шаги не остаются без ответов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на еженедельном брифинге в среду назвала действия Кишинева «ничем не обоснованными» и «недружественными»: «Это очередной шаг к разрушению двусторонних отношений со стороны кишиневского режима».

«Что касается так называемого расследования, в котором содержится голословное обвинение в адрес российского посольства в Кишиневе и его сотрудников в шпионской деятельности, это какой-то опус, фэнтезийный рассказ, он к реальности не имеет никакого отношения. Наши дипломаты и диппредставительства в Молдавии строго соблюдают Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года»,— заявила госпожа Захарова.

Таким образом, в ближайшее время стоит ожидать высылки молдавских дипломатов из России. Правда, неясно, в каком масштабе.

Собеседник “Ъ” в молдавских госструктурах сообщил, что штатное расписание посольства Молдавии в Москве предполагает наличие там десяти дипломатов. Но на деле их работает лишь шесть, включая посла. Еще 15 человек — это сотрудники консульского отдела, канцелярии, бухгалтер, техник, сторожа и уборщицы.

Чиновник дал понять: в Кишиневе не слишком опасаются того, что Москва предпримет радикальные меры. По его словам, предложенный Кишиневом паритет — это десять дипломатов и 15 человек прочего персонала. Молдавская сторона, по его словам, в него уже вписывается. «Если Москва решит оставить в нашем посольстве из дипломатов только посла, мы будем вынуждены ответить зеркально»,— отметил собеседник “Ъ”.

Как бы ни развивались события дальше, дипломатический скандал стал новым подтверждением того, что политические отношения Кишинева и Москвы катятся по наклонной плоскости.

Их можно назвать отношениями без отношений. Проблемы начались с приходом к власти в Молдавии президента Майи Санду и обострились после введения российских войск на Украину. Молдавская сторона свернула все контакты с российской стороной и полностью поддержала Украину.

Уже почти полтора года Москва и Кишинев общаются только на уровне послов — молдавского в России и российского в Молдавии. Время от времени их вызывают то в молдавский, то в российский МИД, в основном чтобы обозначить недовольство теми или иными действиями или заявлениями.

Власти Молдавии также начали процесс денонсации соглашений, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств, и приняли решение выйти из Межпарламентской ассамблеи этого объединения.

Владимир Соловьев

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