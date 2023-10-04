За Байкал еще порубятся

Правительство РФ потребовало доработать скандальный законопроект, разрешающий сплошные рубки в центральной экологической зоне Байкала. Документ ранее был принят Госдумой в первом чтении: по замыслу авторов, он необходим для строительства дорог, очистных сооружений, кафе, ресторанов и туалетов. Поправки раскритиковали как в правовом управлении Госдумы, так и в ЮНЕСКО, где усмотрели «ослабление стандартов допустимого воздействия на экосистему Байкала». В итоге правительство ко второму чтению потребовало привести проект в соответствие с Лесным кодексом РФ, запрещающим сплошные рубки, не сказав, впрочем, как именно это должен сделать законодатель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Озеро Байкал

Фото: Александр Сидоров, Коммерсантъ Озеро Байкал

Фото: Александр Сидоров, Коммерсантъ

Официальный отзыв правительства РФ на законопроект о рубках на Байкале был принят, по сведениям “Ъ”, еще 2 октября (“Ъ” ознакомился с текстом его проекта). Документ «направлен на решение накопившихся проблем и вопросов, касающихся экологической безопасности и социально-экономического развития Байкальской природной территории» (БПТ). «Необходимость урегулирования указанных вопросов возражений не вызывает»,— считают в правительстве. Тем не менее к поправкам оставлены принципиальные замечания.

Так, в проекте отзыва отмечается: авторы поправок фактически предлагают отменить запрет сплошных рубок леса и перевод земель лесного фонда в земли иных категорий в центральной экологической зоне (ЦЭЗ) БПТ. Но правительство напоминает, что это противоречит Лесному кодексу РФ, который запрещает подобные операции в «защитных лесах».

Напомним, в июле 2023 года Госдума приняла в первом чтении поправки к законам «Об охране озера Байкал» и «Об экологической экспертизе», разрешающие сплошные рубки в ЦЭЗ БПТ. Авторы документа из парламента и Совфеда предложили разрешить возводить там дороги, очистные сооружения, коммунальные объекты, кафе, рестораны и туалеты, мотивируя это заботой о местных жителях и тем, что «жизнь не стоит на месте». Проведение рубок предложено разрешить до конца 2030 года. Кроме того, до 2025 года проект разрешает переводить земли лесного фонда в другие категории для создания «военных и гражданских захоронений». К проекту прилагался перечень из 75 участков (общей площадью до 600 га), где можно рубить и строить гидротехнические сооружения. Оппоненты в Госдуме назвали документ «похоронами священного озера» (см. “Ъ” от 12 июля).

БПТ находится под охраной ЮНЕСКО. Там запрещено строительство новых хозяйственных объектов (а также реконструкция действующих) без положительного заключения государственной экологической экспертизы. В ЦЭЗ БПТ (Байкал с островами, прилегающая к озеру водоохранная зона и несколько ООПТ) действуют самые жесткие ограничения — например, запрещена практически вся промышленная деятельность и застройка нетронутых участков.

Против законопроекта ранее выступило даже правовое управление парламента. Также в проекте отзыва правительства говорится, что государственно-правовое управление президента было против принятия документа в первом чтении и направляло в Госдуму соответствующее письмо. Наконец, в августе 2023 года обеспокоенность законопроектом, ослабляющим стандарты допустимого воздействия на экосистему Байкала, выразили в ЮНЕСКО: там призвали Россию не одобрять поправки (см. “Ъ” от 31 августа). После этого вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия») призвал рассмотреть вопрос о выходе России из ЮНЕСКО.

В проекте правительственного отзыва говорится, что авторы поправок должны согласовать его текст с Лесным кодексом РФ. Впрочем, как именно они это должны сделать — отказаться от инициативы о сплошных рубках и переводе земель в другую категорию или же, наоборот, предложить изменить еще и сам кодекс,— не поясняется. При этом тут же в проекте отзыва дается рекомендация «проработать возможность осуществления сплошных рубок» в БПТ, в том числе «в целях обеспечения жизнедеятельности населения». Также правительство рекомендует предусмотреть «необходимость проведения оценки негативного воздействия планируемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду», как это предписывает федеральный закон «Об охране окружающей среды». Отметим, что ранее научно просчитать последствия принятия поправок призывал первый зампред комитета Госдумы по экологии Вячеслав Фетисов. Глава этого комитета Дмитрий Кобылкин считал, что без рубки леса не построишь гидротехнические сооружения.

В итоге в правительстве РФ «полагают необходимым» доработать законопроект ко второму чтению в Госдуме. Заслуженный эколог России Всеволод Степаницкий находит отзыв «по формальной сути правильным»: «Фактически предлагается либо поправить Лесной кодекс РФ, устранив из него запрет на сплошные рубки на Байкале, либо вообще ничего не принимать, никаких поправок — это тоже будет соответствовать нормам». Но эксперт критикует авторов отзыва за то, что они не обозначили четкого отношения к законопроекту: «Разве вся проблема в том, что он не "бьется" с Лесным кодексом? А если будет "биться", то все нормально и можно рубить?»

Александр Воронов