Генпрокуратуру просят обратиться к истокам

Первый зампред комитета Госдумы по экологии Вячеслав Фетисов намерен обратиться в Генпрокуратуру по поводу проверки законности выделения 14,5 тыс. земельных участков на особо охраняемой территории озера Байкал. Так депутат отреагировал на недавно принятые Госдумой в первом чтении поправки, разрешающие сплошные рубки в центральной экологической зоне Байкала для строительства дорог, очистных сооружений, кафе, ресторанов и туалетов. Господин Фетисов назвал вводимые нормы о компенсационном озеленении после рубок «популизмом», призвав научно просчитать последствия принятия поправок. Но глава думского комитета по экологии Дмитрий Кобылкин счел, что без рубки леса не построишь гидротехнические сооружения. Поручение министерствам готовить свои поправки ранее дал вице-премьер РФ Юрий Трутнев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пролить свет на появление на берегах Байкала зарегистрированных земельных участков предложили Генпрокуратуре

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Пролить свет на появление на берегах Байкала зарегистрированных земельных участков предложили Генпрокуратуре

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

О предстоящем обращении в Генпрокуратуру РФ Вячеслав Фетисов сообщил на пресс-конференции, приуроченной ко Дню Байкала в России. Первый зампред комитета Госдумы по экологии сослался на полученные от Росреестра данные о том, что в границах центральной экологической зоны Байкала с 2017 года зарегистрировано 14,5 тыс. земельных участков. Господин Фетисов рассчитывает получить от Генпрокуратуры информацию, как такое возможно на охраняемых землях, не исключив незаконность регистрации. Депутат не исключил связи этого факта с законопроектом, разрешающим рубки на Байкале (принят Госдумой в первом чтении в июле 2023 года): «Смысл большого законопроекта, чтобы узаконить то, что каким-то образом произошло при регистрации».

Речь о проектах поправок к законам «Об охране озера Байкал» и «Об экологической экспертизе», разрешающих сплошные рубки в центральной экологической зоне озера Байкал.

Авторы документа из парламента и Совфеда предложили разрешить возводить там дороги, очистные сооружения, коммунальные объекты, кафе, рестораны и туалеты, мотивируя это заботой о жителях и тем, что «жизнь не стоит на месте».

Проведение рубок предложено разрешить до конца 2030 года. Кроме того, до 2025 года проект разрешает переводить земли лесного фонда в другие категории для создания «военных и гражданских захоронений». К проекту прилагался перечень из 75 участков с кадастровыми номерами, где можно рубить и строить гидротехнические сооружения. По некоторым оценкам, их общая площадь составляет 600 га. Проект вызвал скандал: оппоненты в Госдуме назвали документ «похоронами священного озера» и «уничтожением природных систем» (см. “Ъ” от 12 июля). Против выступило даже правовое управление парламента, напомнив об особом статусе Байкала.

Байкальская природная территория находится под охраной ЮНЕСКО. В ее пределах запрещено строительство новых хозяйственных объектов (а также реконструкция действующих) без положительного заключения государственной экологической экспертизы. Центральная зона Байкальской природной территории включает Байкал с островами, прилегающую к озеру водоохранную зону и несколько ООПТ. Там действуют самые жесткие ограничения — например, запрещена практически вся промышленная деятельность и застройка нетронутых участков.

Вячеслав Фетисов в Госдуме призывал понять, «какой бизнес будет бенефициаром». В понедельник депутат (также возглавляет Всероссийское общество охраны природы) подчеркнул, что «мы не против чего-то, а за логичное решение проблем»: «Но закон, куда напихали все, может больше навредить. Есть проблема очистных сооружений, но у нас до сих пор нет технологий современных очистных сооружений. Тут должно вложиться государство». Говоря о необходимости социально-экономического развития Байкала, Вячеслав Фетисов напомнил о существовании двух местных ОЭЗ («Ворота Байкала» и «Байкальская гавань»), «загруженных» лишь на треть.

Норму законопроекта о высадке пяти деревьев вместо одного срубленного он и вовсе назвал «популизмом»: «Если вырубил важного леса на тысячу километров для строительства дороги, куда сажать миллионы деревьев? Да и трехсотлетнее дерево не заменить саженцем».

Депутат также сослался на письмо вице-президента РАН Владислава Панченко о том, что «без научных обоснований влияния на экосистему» озера поправки принимать нельзя. При этом научный совет сибирского отделения РАН по проблемам озера Байкал (создан в 2002 году для агрегации мнения ученых), по словам депутата, был не в курсе существования проекта, и «это очень странно».

Между тем поручение Минприроды РФ и Росводресурсам готовить свои поправки дал и вице-премьер РФ Юрий Трутнев. По его словам, в законопроект нужно внести норму, которая в случае ЧС позволит восстанавливать гидротехнические сооружения. Господин Трутнев призвал принимать законы «в том виде, чтобы они природу берегли», но уточнил, что нынешнее законодательство не позволяет «отремонтировать дорогу» и восстановить железнодорожную дамбу в Северо-Байкальском районе Бурятии (обрушилась 19 августа после обильных осадков). Глава комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин отмечал, что на Байкале действует свыше 50 запретов и ограничений. По его словам, в этих районах создана «железобетонная система» защиты, «от которой испытывают сложности местные жители». Господин Кобылкин подчеркнул, что строить селезащитные и другие гидротехнические сооружения, а также реконструировать дороги «нельзя решить без рубки» леса.

Член Экспертного совета по заповедному делу Михаил Крейндлин говорит, что вокруг лоббирования законопроекта «много спекуляций». В пример он приводит дискуссию вокруг сплошных рубок деревьев, тогда как Лесной кодекс РФ позволяет производить на Байкале выборочные, и строительства селезащитных сооружений. «Говорят, если их не построить, пройдет сель и смоет местный ЦБК. Но ведь можно для этого вырубать лес, а можно чистить реки. Если закон принять, будет проще жить подрядчикам и застройщикам»,— рассуждает господин Крейндлин.

Александр Воронов