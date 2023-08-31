В Байкал долили требований

ЮНЕСКО выразила обеспокоенность по поводу «многочисленных предложенных и одобренных поправок к законодательству (РФ.— “Ъ”)», которые ослабят стандарты допустимого воздействия на экосистему озера Байкал, и призвала Россию не одобрять такие изменения. Речь идет, по мнению организации, «об облегчении сплошных рубок и дальнейшем развитии инфраструктурных проектов, включая туристические проекты и транспортную инфраструктуру». В ЮНЕСКО также обозначили целый ряд требований, направленных на сохранение экосистемы Байкала. Экологи полагают, что отказ от сотрудничества может привести к включению озера в список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Центр всемирного наследия ЮНЕСКО составил список требований к России, выполнение которых поможет избежать внесение Байкала в список объектов, находящихся под угрозой. Он опубликован на 46-й странице проекта решений, которые планируется принять в ходе стартующей в сентябре 45-й сессии Комитета всемирного наследия в Эр-Рияде. Подобные предложения составляются в отношении ряда объектов всемирного наследия в преддверии сессий комитета на основе данных, которые страны-участницы конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия и «третьи лица» (чаще всего НКО и экоактивисты) предоставляют в ЮНЕСКО.

Байкал включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО 5 декабря 1996 года. Комитет по всемирному наследию ЮНЕСКО признал его примером выдающейся пресноводной экосистемы, самым древним и самым глубоким озером мира, которое содержит 20% находящихся в незамерзающем состоянии поверхностных вод Земли. Статус территории всемирного природного наследия — самый высокий из природоохранных, своеобразный статус заповедника планетарного значения. Объектом всемирного наследия является не только озеро, но и прибрежная зона. «Озеро Байкал» занимает площадь около 8,8 млн га.

В документе указано, что 30 марта 2023 года Центр всемирного наследия направил властям РФ запрос для получения дополнительной информации «в ответ на обеспокоенность третьих сторон по поводу законодательных поправок, ослабляющих природоохранные нормы, с целью облегчения сплошных рубок и дальнейшего развития инфраструктурных проектов, включая туристические проекты и транспортную инфраструктуру». Речь идет о поправках к законам «Об охране озера Байкал» и «Об экологической экспертизе», которые в тот момент были только внесены в парламент, а в июле 2023 года уже и приняты Госдумой РФ в первом чтении (“Ъ” подробно рассказывал о том, какие дискуссии вызвало принятие документа 12 июля 2023 года). Однако «на момент подготовки доклада ответа получено не было». Из-за этого ЮНЕСКО просит «представить в Центр всемирного наследия не позднее конца 2023 года просроченное исследование влияния законодательных изменений на объект» и призывает Россию «не одобрять какие-либо изменения, которые ослабляют режим защиты объекта».

В документе вновь обращено внимание на опасность колебания уровня воды в Байкале более чем на 1 м, так как это приводит к размыванию берегов и затоплению прибрежных участков. В связи с этим содержится запрос на получение подробной информации обо всех существующих и планируемых проектах развития в особых экономических зонах (ОЭЗ) Байкала. Отдельно ЮНЕСКО призвала Россию предоставить оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) мер по реабилитации бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината и концепцию развития бывшей территории комбината. При этом реализацию всех этих мер комитет просит приостановить до тех пор, пока не будет организована совместная миссия Центра всемирного наследия и Международного союза охраны природы на Байкал. По предложению России, которое ЮНЕСКО «принимает во внимание», миссия должна состояться после 25 ноября 2023 года.

Полный обновленный отчет о принятых мерах и состоянии «сохранности объекта» Россия должна представить к 1 февраля 2024 года. «Срочные потребности в сохранении этого объекта требуют широкой мобилизации усилий для сохранения его выдающейся универсальной ценности, включая возможное включение в список всемирного наследия, находящегося под угрозой»,— заключили в комитете.

«Если поправки к законодательству о Байкале будут приняты в том виде, как сейчас, можно быть уверенными, что вопрос о включении озера в список объектов под угрозой на сессии в следующем году встанет очень остро,— заявил в разговоре с “Ъ” член экспертного совета по заповедному делу Михаил Крейндлин.— Это грозит России репутационными потерями, не говоря уже о том, что экосистеме Байкала будет нанесен серьезный ущерб».

В Минприроды сообщили “Ъ”, что пока что все проекты решений ЮНЕСКО проходят «всестороннюю оценку». А также напомнили, что в 2022 году уже планировалось проведение совместной мониторинговой миссии ЮНЕСКО и Международного союза охраны природы на Байкале. «Международные эксперты должны были оценить возможное негативное воздействие на озеро, однако мероприятие было отменено иностранными партнерами накануне»,— отметили в ведомстве.

В комитете Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды с документом уже ознакомились и сообщили “Ъ”, что «разделяют позицию ЮНЕСКО о важности сохранения озера Байкал» и «необходимости подготовить комплексную программу устойчивого развития Байкальской природной территории». «Эта программа должна обеспечить баланс экологии и качества жизни местных жителей. На ее создание уйдет не менее двух лет. Острые вопросы необходимо решить сейчас, остальное детально проработать»,— заявила руководитель аппарата думского комитета Елена Панова. Также она отметила, что «корректировка законодательства связана с решением прежде всего экологических и социальных проблем» и уже «сформированы и обсуждаются поправки, обязывающие проводить ОВОС в ОЭЗ». Госпожа Панова уверена, что профильные ведомства направят всю необходимую ЮНЕСКО информацию в срок, и обещает, что «если есть необходимость, депутаты готовы подключиться к этой работе».

Напомним, что ранее МИД РФ заявлял о желании России полноценно участвовать в конвенции ЮНЕСКО по наследию. В разговоре с “Ъ” там подчеркнули, что «механизмы конвенции доказали свою эффективность и востребованность». «Бренд объекта всемирного наследия не только помогает сохранять объекты, признанные общечеловеческим достоянием, но также имеет научно-просветительскую и социально-экономическую отдачу, например, в туристической отрасли»,— уверены в МИДе.

Полина Ячменникова