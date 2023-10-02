Bloomberg: Байден заверит союзников в готовности США поддерживать Украину

Президент США Джо Байден планирует позвонить союзникам, чтобы заверить их в готовности Вашингтона продолжать оказывать помощь Украине. Звонок может состояться уже завтра, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bonnie Cash, Reuters Фото: Bonnie Cash, Reuters

30 сентября в США приняли временный проект финансирования правительства, который не предусматривает выделение помощи Украине. Лидер демократического меньшинства в Палате представителей США Хаким Джеффрис заявил, что вопрос о выделении денег Украине может быть рассмотрен уже сегодня, 2 октября.

Ранее сегодня глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС попросит США продолжить поддерживать Украину. Он заверил, что Евросоюз не откажется от поддержки Киева. Глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Лондон будет помогать Украине независимо от позиции США.

Подробнее о принятии проекта финансирования правительства США — в материале «Америка не остановилась».

Эрдни Кагалтынов